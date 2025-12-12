Un medicament revoluţionar împotriva obezităţii a înregistrat cele mai mari reduceri de greutate de până acum

Eli Lilly a prezentat rezultate record pentru noul său medicament împotriva obezităţii, cu pierdere în greutate de până la 28,7% în studiul finalizat.

În studiul desfăşurat pe 68 de săptămâni, doza cea mai ridicată de Retatrutide a dus la o scădere medie în greutate de 23,7% atunci când au fost incluşi toţi participanţii, chiar şi cei care au întrerupt tratamentul. În rândul pacienţilor care au urmat terapia până la final, pierderea medie în greutate a fost de 28,7%. Eli Lilly a precizat că unii pacienţi au renunţat din cauza pierderii ”excesive” în greutate, scrie News.

Studiul TRIUMPH-4 este primul de fază avansată pentru retatrutide, considerat viitorul pilon strategic al portofoliului Lilly în terapia obezităţii, după injecţia Zepbound. Medicamentul acţionează prin imitarea a trei hormoni care reglează apetitul, GLP-1, GIP şi glucagon, mecanism care pare să genereze efecte mai puternice decât tratamentele existente.

Pe lângă pierderea remarcabilă în greutate, retatrutide a redus durerea provocată de osteoartrita de genunchi cu până la 62,6% în medie, iar peste unul din opt pacienţi nu a mai raportat deloc dureri la finalul studiului.

Un punct sensibil pentru terapiile moderne antiobezitate este pierderea masei musculare. Totuşi, specialiştii consultaţi au subliniat că pacienţii cu obezitate severă au prezentat îmbunătăţiri ale funcţiei fizice.

Reacţiile adverse au fost însă notabile: la doza maximă, 18% dintre pacienţi au întrerupt tratamentul din cauza efectelor secundare, cifră apropiată de observaţiile din studiile cu Zepbound şi Wegovy pentru pacienţii cu IMC foarte ridicat. Cele mai frecvente efecte au inclus greaţă (43%), diaree (33%) şi vărsături (20,9%), precum şi disestezie, o senzaţie neplăcută la nivelul nervilor.

Rezultatele depăşesc aşteptările analiştilor, iar acţiunile Eli Lilly au crescut cu peste 3% după anunţ. Compania estimează că retatrutide poate deveni o opţiune importantă pentru pacienţii cu obezitate severă şi complicaţii asociate.

Eli Lilly va publica rezultatele a încă şapte studii clinice majore până la finalul lui 2026, ceea ce va clarifica profilul complet al medicamentului.

Între timp, Novo Nordisk lucrează la un tratament experimental similar, achiziţionat recent din China, însă acesta se află într-un stadiu timpuriu de dezvoltare şi va ajunge pe piaţă după mai mulţi ani.