Liam Neeson, acuzat că susține opinii anti-vaccinare după ce a narat un documentar care îl elogiază pe Robert F. Kennedy Jr.

Actorul irlandez Liam Neeson neagă categoric că ar susține opinii anti-vaccinare, după apariția sa ca narator în „Plague of Corruption” („Plaga corupţiei”), un nou documentar care contestă legitimitatea vaccinurilor și îi oferă un rol central lui Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru sănătate și servicii sociale din administrația condusă de Donald Trump.

Filmul, inspirat dintr-un bestseller semnat de Judy Mikovits, o fostă cercetătoare discreditată, cunoscută pentru teoriile răspândite în timpul pandemiei, reia acuzații mai vechi, precum ideea că virusul Covid ar fi rezultat dintr-un vaccin antigripal „defectuos”. Vă reamintim că Judy Mikovits a devenit un nume asociat dezinformării după ce a îndemnat populația să evite vaccinarea.

Un alt nume implicat în proiect este Kent Heckenlively, coautor al cărții care a stat la baza documentarului și producător executiv al acestuia, şi el o figură destul de controversată pentru colaborarea sa din trecut cu prezentatorul de radio conspirativ Alex Jones, condamnat la plata unor despăgubiri uriașe după ce a susținut că masacrul de la Sandy Hook ar fi fost o „înscenare”. Heckenlively apare, de asemenea, și în documentarul regizat de Michael Mazzola, cunoscut pentru producții despre OZN-uri și teorii ale conspirației.

Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Kent Heckenlively l-a elogiat pe starul de la Hollywood, scriind: „Liam Neeson pentru victorie. Aslan este de partea noastră!”.

Cum se poziţionează actorul

În fața criticilor apărute după lansarea filmului, reprezentanții actorului au transmis o declarație pentru The Guardian, prin care resping orice asociere între Neeson și mișcările anti-vaccin.

„Este important să recunoaștem că pot exista cazuri de corupție în industria farmaceutică, însă acest lucru nu trebuie confundat cu opoziția față de vaccinuri”, se arată în comunicat.

Agenții actorului subliniază că Liam Neeson nu a influențat conținutul editorial al documentarului și că poziția sa publică rămâne ferm pro-imunizare, în acord cu activitatea sa de lungă durată ca ambasador global UNICEF.

Documentarul conține totuși o serie de afirmații controversate. Narațiunea, citită de Neeson, susține că partizanii vaccinării ar fi cerut „supunere necondiționată față de instituțiile noastre publice” și că „știința a devenit periculos de politizată”. Printre intervievați se află Kennedy Jr., care declară că „marea problemă cu vaccinurile este că nu sunt testate în condiții de siguranță”, reiterând atacuri la adresa fostului director NIAID, Anthony Fauci.

Secvențele sunt însoțite de fragmente din controversatul documentar BBC „Guinea Pig Kids” (2004), pentru care postul britanic și-a cerut scuze în 2007, după ce o investigație internă a decis că au fost încălcate grav standardele editoriale. BBC a retractat atunci afirmațiile potrivit cărora studiile clinice pe copii ar fi provocat decese.

Documentarul critică și măsurile de izolare implementate în pandemie, sugerând că „mii de vieți” ar fi fost pierdute din cauza „suferinței psihice” generate de restricții, nu din cauza virusului în sine şi reia acuzații legate de vaccinurile împotriva Covid, pe care le descrie drept „experimente periculoase”, lansate „în grabă”, citând un raport contestat de studii ulterioare.

De asemenea, documentarul se referă şi la alte afirmaţii controversate ale lui Kennedy Jr., care a cerut recent Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) să-și modifice poziția oficială conform căreia autismul nu este cauzat de vaccinuri, printre care şi ce potrivit căreia „povestea că vaccinurile au fost testate și s-a ajuns la această concluzie este o minciună”.

La final, scenariul narat de Neeson face apel la „transparență și responsabilitate”, evocând ideea că memoria celor pierduți în pandemie ar trebui onorată prin „căutarea adevărului” şi se încheie cu mesajul: „Acesta nu este sfârșitul poveștii noastre. Acesta este începutul unui nou capitol”

Vă reamintim că, de-a lungul timpului, Liam Neeson și-a exprimat public sprijinul pentru vaccinare în repetate rânduri, mai ales în rolul său de ambasador UNICEF. În 2022, el declara că vaccinurile reprezintă „o remarcabilă poveste de succes uman” și sublinia că dezbaterea publică din ultimii ani a ignorat impactul profund pozitiv pe care imunizarea l-a avut asupra umanității.

„Discuția despre vaccinuri din ultimii ani a pierdut din vedere cât de mult bine au făcut pentru fiecare dintre noi. Trebuie să sărbătorim acest lucru. Este probabil una dintre cele mai mari realizări colective din istoria umanității”, afirma el în 2022.