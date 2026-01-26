search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Combinaţie paralizantă de zăpadă, gheaţă şi frig arctic, în mare parte din SUA. Pe 11.000 de zboruri ale marilor companii, anulate din cauza teribilei furtuni de iarnă

0
0
Publicat:

O furtună de iarnă violentă a adus duminică, 26 ianuarie, o combinaţie paralizantă de zăpadă abundentă, lapoviţă şi ploaie îngheţată din Ohio Valley şi regiunea Mid-South până în New England, agravată de frigul arctic care a cuprins o mare parte din estul Statelor Unite, la est de Munţii Stâncoşi, transmite luni Reuters.

Cea mai mare parte a treimii estice a Statelor Unite este sub avertizări de furtună de iarnă, fiind afectate 118 milioane de persoane, în condiţiile în care îngheţul profund a afectat aprovizionarea cu energie în unele zone, iar Serviciul Naţional de Meteorologie a prevăzut perturbări extinse şi prelungite ale traficului, notează agenția de presă internațională, citată de Agerpres.

În jur de 157 de milioane de americani au fost avertizaţi să se îmbrace gros pentru a face faţă temperaturilor scăzute. Valul de frig arctic a fost însoţit de rafale de vânt care au redus temperatura resimţită.

Unele dintre cele mai abundente ninsori, cu un strat de până la 30 de centimetri de zăpadă, sau mai mult, acumulat începând de vineri, au fost înregistrate duminică în unele regiuni din Colorado, Illinois, Indiana, Missouri, New Jersey, New York şi Pennsylvania.

Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York, a anunţat că a mobilizat trupele Gărzii Naţionale la New York City, Long Island şi Hudson Valley pentru intervenţiile de urgenţă din timpul furtunii.

Mai multe regiuni ale SUA sunt afectate. FOTO Captură video Sky News
Mai multe regiuni ale SUA sunt afectate. FOTO Captură video Sky News

Mii de zboruri anulate

Transportul aerian a fost afectat sever de ninsorile, gheaţa şi vântul puternic care s-au abătut asupra regiunilor amintite.

Marile companii au fost nevoite să anuleze peste 11.000 de zboruri programate pentru duminică în Statele Unite, potrivit serviciului de monitorizare FlightAware.com.

Aeroportul Naţional Ronald Reagan, situat în nordul statului Virginia, a fost închis.

Și aeroporturile care deservesc alte zone metropolitane importante, inclusiv New York, dar şi Philadelphia şi Charlotte, în Carolina de Nord, au înregistrat anulări la cel puţin 80% din zborurile de duminică, conform datelor FlightAware.

Citește și: Imagini cu prăbușirea unei replici uriașe a Statuii Libertății. Momentul în care a fost doborâtă de vânt

Pene de curent

În sudul ţării, unde ploaia îngheţată a condus la depunerea unui strat de gheaţă de până la 2,5 centimetri grosime, doborând crengi de copaci şi linii de înaltă tensiune, au fost semnalate frecvente pene de curent.

Mai mult de un milion de locuinţe şi sedii comerciale din opt state, din Texas până în Carolina de Nord şi Carolina de Sud, au rămas fără electricitate la momentul culminant al furtunii, duminică, potrivit datelor publicate online de companiile de utilităţi. Tennessee a fost statul cel mai afectat de întreruperile de energie electrică. Peste 800.000 de consumatori de energie electrică erau afectaţi de pene de curent la ora 21:29 EST (02:29 GMT, luni), potrivit PowerOutage.us.

În apropierea Atlanticului, în regiunea central-estică a ţării, zăpada abundentă de la începutul zilei a lăsat loc lapoviţei şi ploii îngheţate, agravând riscul de accidente şi îngreunând intervenţia echipelor care încercau să cureţe drumurile.

Serviciul de meteorologie a transmis că stratul de gheaţă va continua să se acumuleze în zonele interioare ale coastei de est, până la sud de Atlanta, pe măsură ce sistemul de joasă presiune care alimentează furtuna se deplasează prin Munţii Apalaşi.

Trump: o furtună „istorică”

Furtuna a fost descrisă de Donald Trump drept „istorică”. Președintele american a aprobat declaraţii federale de urgenţă în caz de dezastru pentru 12 state, în special în regiunea Mid-South.  17 state şi Districtul Columbia au declarat sâmbătă stare de urgenţă meteorologică.

Cu toate că se preconiza că furtuna se va îndepărta luni de Coasta de Est, valul de aer arctic va continua să pătrundă în regiune în urma sa, ceea ce va prelungi condiţiile de frig extrem şi de îngheţ în următoarele câteva zile, a declarat serviciul meteorologic.

„Situaţia cu această furtună este destul de unică, tocmai pentru că va continua să fie frig o perioadă de timp", a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, în cadrul emisiunii „Fox News Sunday Briefing". „Gheaţa formată va îngreuna liniile (electrice) grele, chiar dacă acestea nu s-au rupt imediat", a precizat ea.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
digi24.ro
image
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
stirileprotv.ro
image
După iarnă, ca după război. Străzile din București par bombardate, iar șoferii fac slalom printre cratere. Unde se află cea mai mare groapă din Capitală
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Dezvăluiri șocante! Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității! Care era numele de cod
fanatik.ro
image
Afacerile familiei lui Laurențiu Blaga, șeful Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară: zeci de contracte de cadastrare plătite din bani publici
libertatea.ro
image
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e patriotism”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TiKTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Comportament greu de explicat: ce a făcut ucigașul lui Mario Berinde imediat după ce l-a atacat
playtech.ro
image
Dezastrul cu Dinamo Zagreb din Europa League a umplut conturile FCSB. Câți bani a câștigat Gigi Becali și cum a fost posibil
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Gestul neașteptat făcut de mama minorului de 13 ani chiar în ziua înmormântării lui Mario! Toți au rămas mască
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
Ajutor financiar pentru românii care nu au bani de facturi. Cine poate primi sprijinul
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Un film românesc, numărul 1 pe Netflix la doar o zi după ce a fost încărcat pe platformă
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco a împlinit 48 de ani. Cum e viața în prezent pentru Prințesă și cum a fost sărbătorită duminică

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!