Video Combinaţie paralizantă de zăpadă, gheaţă şi frig arctic, în mare parte din SUA. Pe 11.000 de zboruri ale marilor companii, anulate din cauza teribilei furtuni de iarnă

O furtună de iarnă violentă a adus duminică, 26 ianuarie, o combinaţie paralizantă de zăpadă abundentă, lapoviţă şi ploaie îngheţată din Ohio Valley şi regiunea Mid-South până în New England, agravată de frigul arctic care a cuprins o mare parte din estul Statelor Unite, la est de Munţii Stâncoşi, transmite luni Reuters.

Cea mai mare parte a treimii estice a Statelor Unite este sub avertizări de furtună de iarnă, fiind afectate 118 milioane de persoane, în condiţiile în care îngheţul profund a afectat aprovizionarea cu energie în unele zone, iar Serviciul Naţional de Meteorologie a prevăzut perturbări extinse şi prelungite ale traficului, notează agenția de presă internațională, citată de Agerpres.

În jur de 157 de milioane de americani au fost avertizaţi să se îmbrace gros pentru a face faţă temperaturilor scăzute. Valul de frig arctic a fost însoţit de rafale de vânt care au redus temperatura resimţită.

Unele dintre cele mai abundente ninsori, cu un strat de până la 30 de centimetri de zăpadă, sau mai mult, acumulat începând de vineri, au fost înregistrate duminică în unele regiuni din Colorado, Illinois, Indiana, Missouri, New Jersey, New York şi Pennsylvania.

Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York, a anunţat că a mobilizat trupele Gărzii Naţionale la New York City, Long Island şi Hudson Valley pentru intervenţiile de urgenţă din timpul furtunii.

Mii de zboruri anulate

Transportul aerian a fost afectat sever de ninsorile, gheaţa şi vântul puternic care s-au abătut asupra regiunilor amintite.

Marile companii au fost nevoite să anuleze peste 11.000 de zboruri programate pentru duminică în Statele Unite, potrivit serviciului de monitorizare FlightAware.com.

Aeroportul Naţional Ronald Reagan, situat în nordul statului Virginia, a fost închis.

Și aeroporturile care deservesc alte zone metropolitane importante, inclusiv New York, dar şi Philadelphia şi Charlotte, în Carolina de Nord, au înregistrat anulări la cel puţin 80% din zborurile de duminică, conform datelor FlightAware.

Pene de curent

În sudul ţării, unde ploaia îngheţată a condus la depunerea unui strat de gheaţă de până la 2,5 centimetri grosime, doborând crengi de copaci şi linii de înaltă tensiune, au fost semnalate frecvente pene de curent.

Mai mult de un milion de locuinţe şi sedii comerciale din opt state, din Texas până în Carolina de Nord şi Carolina de Sud, au rămas fără electricitate la momentul culminant al furtunii, duminică, potrivit datelor publicate online de companiile de utilităţi. Tennessee a fost statul cel mai afectat de întreruperile de energie electrică. Peste 800.000 de consumatori de energie electrică erau afectaţi de pene de curent la ora 21:29 EST (02:29 GMT, luni), potrivit PowerOutage.us.

În apropierea Atlanticului, în regiunea central-estică a ţării, zăpada abundentă de la începutul zilei a lăsat loc lapoviţei şi ploii îngheţate, agravând riscul de accidente şi îngreunând intervenţia echipelor care încercau să cureţe drumurile.

Serviciul de meteorologie a transmis că stratul de gheaţă va continua să se acumuleze în zonele interioare ale coastei de est, până la sud de Atlanta, pe măsură ce sistemul de joasă presiune care alimentează furtuna se deplasează prin Munţii Apalaşi.

Trump: o furtună „istorică”

Furtuna a fost descrisă de Donald Trump drept „istorică”. Președintele american a aprobat declaraţii federale de urgenţă în caz de dezastru pentru 12 state, în special în regiunea Mid-South. 17 state şi Districtul Columbia au declarat sâmbătă stare de urgenţă meteorologică.

Cu toate că se preconiza că furtuna se va îndepărta luni de Coasta de Est, valul de aer arctic va continua să pătrundă în regiune în urma sa, ceea ce va prelungi condiţiile de frig extrem şi de îngheţ în următoarele câteva zile, a declarat serviciul meteorologic.

„Situaţia cu această furtună este destul de unică, tocmai pentru că va continua să fie frig o perioadă de timp", a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, în cadrul emisiunii „Fox News Sunday Briefing". „Gheaţa formată va îngreuna liniile (electrice) grele, chiar dacă acestea nu s-au rupt imediat", a precizat ea.