Un atac armat petrecut într-o biserică din Minneapolis, unde elevii se rugau, a șocat Statele Unite. Atacatorul a ucis doi copii și a rănit alți 18, iar poliția spune că acesta era „obsedat de ideea de a ucide copii”.

Incidentul a avut loc la Biserica „Annunciation”, care găzduiește și o școală. Suspectul, identificat drept Robin Westman, în vârstă de 23 de ani, a deschis focul prin ferestre cu trei arme de foc și a aruncat și o bombă fumigenă. El a murit la fața locului, după ce s-a împușcat.

„Atacatorul părea că ne urăşte pe toţi. Mai presus de orice, voia să ucidă copii”, a declarat șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara. Acesta a făcut apel la presă să nu mai folosească numele atacatorului, subliniind că „scopul acțiunilor a fost să obțină notorietate”.

Poliția a confirmat că armele au fost cumpărate legal și că atacatorul nu figura pe liste de supraveghere. Nu există informații că ar fi fost diagnosticat cu probleme psihice.

Victimele: doi copii uciși

Cei doi copii uciși au fost identificați drept Fletcher Merkel, de 8 ani, și Harper Moyski, de 10 ani. Tatăl lui Fletcher, Jesse Merkel, a declarat cu lacrimi în ochi: „Ieri, un laş a decis să ni-l ia pe fiul nostru de opt ani, Fletcher. Fletcher îşi iubea familia, prietenii, pescuitul, gătitul şi orice sport pe care avea voie să-l practice. Daţi-le copiilor voştri o îmbrăţişare şi un sărut în plus astăzi. Te iubim, Fletcher. Vei fi mereu cu noi”.

Părinții lui Harper, Michael Moyski și Jackie Flavin, au spus într-un comunicat: „Harper era o fetiţă de 10 ani luminoasă, plină de bucurie şi iubită, al cărei râs, bunătate şi spirit au atins pe oricine a cunoscut-o. Ca familie, suntem sfâşiaţi, iar cuvintele nu pot exprima profunzimea durerii noastre. Nicio familie nu ar trebui să fie nevoită să îndure un asemenea chin. Schimbarea este posibilă şi este necesară – pentru ca povestea lui Harper să nu devină doar încă una într-un şir lung de tragedii”.

Mesaje de ură și ancheta în desfășurare

Procurorul general interimar al SUA pentru Minnesota, Joseph Thompson, a declarat că atacatorul „şi-a exprimat ura faţă de multe grupuri, inclusiv comunitatea evreiască şi faţă de preşedintele Trump”.

Directorul FBI, Kash Patel, a descris atacul drept „un act de terorism intern motivat de o ideologie plină de ură”, menționând că pe arme și în notele lăsate au fost descoperite mesaje anti-religioase și antisemite: „Israel trebuie să cadă”, „Eliberaţi Palestina”, dar și un apel explicit la violență împotriva președintelui Trump.

Anchetatorii au precizat că atacatorul avea o „fascinaţie bolnavă” pentru atacurile armate în masă precedente, un fenomen despre care autoritățile americane avertizează de ani de zile că poate inspira crime de imitație.

Reacții și apeluri la schimbări legislative

Martorii au descris scene cutremurătoare. „Am văzut trei copii fugind din clădire – unul dintre ei, o fată, avea o rană la cap. Ea tot spunea: «te rog, ţine-mă de mână, nu mă lăsa», iar eu i-am spus că nu plec nicăieri”, a relatat un localnic, Patrick Scallen.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a cerut interzicerea armelor de asalt și a încărcătoarelor de mare capacitate: „Nu există niciun motiv pentru care cineva ar trebui să poată descărca 30 de focuri înainte să fie nevoit să reîncarce. Nu vorbim aici despre puşca de vânătoare a tatălui tău. Vorbim despre arme construite pentru a străpunge armura şi a ucide oameni”.