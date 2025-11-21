A murit actorul Virgil Andriescu, distins cu Premiul Gopo: „Un artist pentru care scena nu a fost doar profesie, ci respirație”

Celebrul actor Virgil Andriescu a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, „dar memoria lui va dăinui”, promite Teatrul de Stat din Constanța, care îi aduce vineri un omagiu.

„Ne luăm rămas-bun de la actorul Virgil Andriescu, care a luminat scena și ecranul românesc timp de peste cinci decenii. Drum lin printre stele. În 2020, Virgil Andriescu a fost distins cu Premiul pentru Întreaga Carieră la Gala Premiilor Gopo”, scrie pe pagina de Facebook Gala Gopo.

„Un actor distins, respectat, premiat”

Actorul Virgil Andriescu, figură emblematică a culturii constănțene și director al Teatrului „Ovidius”, a murit joi, 20 noiembrie.

„Dispariția sa înseamnă o pierdere uriașă pentru lumea artistică și pentru județul Constanța, locul de care și-a legat o mare parte din carieră”, Pe 24 septembrie 2020, Virgil Andriescu a primit titlul de Cetățean de Onoare al județului Constanța, o recunoaștere firească pentru un om care a dăruit orașului nu doar talent, ci și suflet. A fost un actor distins, respectat, premiat, un artist pentru care scena nu a fost doar profesie, ci respirație”, transmite Centrul Cultural Constanța.

„A fost unul dintre acei oameni rari care nu caută aplauze, dar le merită pe deplin”

Publicul l-a iubit pentru naturalețea lui, pentru emoția pe care o transmitea, pentru felul în care reușea să transforme fiecare rol într-o poveste vie, amintește sursa citată.

„A primit Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră a construit punți între generații, a fost mentor, reper și martor al unei epoci teatrale în continuă schimbare. Pentru Constanța, numele lui Virgil Andriescu rămâne un reper. A fost unul dintre acei oameni rari care nu caută aplauze, dar le merită pe deplin. Un actor care a făcut cultură cu demnitate, cu sinceritate și cu o iubire profundă pentru orașul în care a trăit și a creat.Moștenirea sa rămâne: în roluri, în cărți, în amintirile celor care l-au cunoscut și în respectul unei comunități întregi. Constanța își pierde un artist, dar câștigă un nume care va rămâne în memoria culturală a județului”.

Sicriul cu trupul actorului a fost depus vineri, 21 noiembrie, la Casa Albastră lângă Cimitirul Central.

Mesajul transmis de Teatrul de Stat din Constanța

Cei care l-au cunoscut sau i-au fost prieteni l-au auzit spunând, de multe ori, că „ACTORII NU MOR NICIODATĂ”. Cu adevărat ei trăiesc în memoria spectatorilor care au vibrat și au împărțit cu ei energia inefabilă a fiecărei reprezentații de teatru. Trăiesc în filmele pe care le văd generații la rând, trăiesc în cronicile scrise și trăiesc în sufletele partenerilor de scenă, se arată într-un mesaj transmis pe Facebook de Teatrul de Stat din Constanța.

Virgil Andriescu s-a născut în 26 aprilie 1936, la Botoșani. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” (promoţia 1963, clasa Alexandru Finţi). Imediat după absolvire a fost angajat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, iar din 1965 la Teatrul de Dramă din Constanţa. A debutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, cu rolul Varlam din „Omul cu mârțoaga” de George Ciprian, iar prima sa apariție pe scena din Constanța a fost în 1962.

„Virgil Andriescu. Actor carismatic, iubit de publicul din toată țara, care îl cunoaşte prin intermediul turneelor, al filmelor şi al spectacolelor de televiziune, a jucat aici [la teatrul din Constanța –n.n] între anii 1965 – 2000 cu o întrerupere de câteva stagiuni, timp în care a fost actor al teatrului Giuleşti (fără a întrerupe legătura cu Constanța). Între 1998 – 2000 a exercitat şi funcţia de director al teatrului constănţean, urmându-l în scaunul acesta pe confratele său Lucian Iancu.

Frumos şi cu un aer de barbarie agresivă, dar şi foarte talentat şi ambiţios, aş zice că a fost şi a rămas până târziu un veritabil sex-simbol, realizând în variate şi originale chipuri o galerie de juni-primi şi amorezi, unul mai cuceritor ca altul (...)

Din tot ceea ce a realizat s-a revărsat forţă bărbătească şi foarte mult omenesc, învăluite într-o reţinere gravă, care i-a mărit, cu timpul, farmecul. Cu un fel de a fi foarte cinstit şi direct, şi-a făcut mulți prieteni, dar şi destui duşmani. În teatru, ca pretutindeni unde se lucrează sub presiunea nervilor, oamenilor le pică mai bine învăluirile”, spunea Georgeta Mărtoiu, în volumul „Thalia Ex Ponto”, cea mai documentată cronică a teatrului constănțean.

În cinema a debutat în 1968, în coproducția româno-maghiară, regizată de Károly Makk, „Frumoasele vacanțe”, acumulând în palmares, de-a lungul carierei, peste 30 de roluri, din care șase principale în filme artistice de lungmetraj, și alte peste 30 de roluri, din care șapte principale în filme de televiziune.

Virgil Andriescu a fost și scriitor de memorii

Cunoscutul actor a fost și scriitor de memorii. Prima sa carte, „O viață așa cum s-a nimerit”, a apărut în 2022. A urmat „Întâmplări adevărate cu și fără chițibușuri”, în 2023, iar cea de-al treilea volum, cu titlul „Șapte gânduri pentru un timp pierdut”, va apărea postum.