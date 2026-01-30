Video Un bărbat îmbrăcat în Batman le cere oficialilor din California să blocheze operațiunile ICE la Super Bowl

Un bărbat îmbrăcat în costumul personajului Batman a provocat rumoare la o ședință a Consiliului Local din Santa Clara, California, unde le-a cerut aleșilor să împiedice orice sprijin local pentru operațiunile agenției federale pentru imigrație (ICE) în timpul Super Bowl-ului, programat pe 8 februarie, pe stadionul Levi’s.

În intervenția sa din 27 ianuarie, protestatarul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a cerut consilierilor să „reafirme” că resursele orașului nu vor fi folosite pentru a susține acțiuni federale de imigrație în contextul unuia dintre cele mai mari evenimente sportive din SUA.

„Ați avut luni întregi să vă pregătiți pentru acest eveniment și nu ați făcut nimic. Trebuie să reafirmați că resursele locale nu vor sprijini operațiunile federale de imigrație”, a spus bărbatul, potrivit relatărilor presei americane, scrie CNA.

El i-a acuzat pe membrii consiliului că sunt „lași” și că permit guvernului federal să „calce în picioare” comunitățile locale.

Mai mult, a avertizat că „sute de bărbați mascați” ar putea intra în Santa Clara și ar pune în pericol siguranța rezidenților dacă politicile nu sunt clar stabilite înainte de Super Bowl.

Meciul de pe 8 februarie, dintre Seattle Seahawks și New England Patriots, reprezintă finala sezonului NFL și este considerat unul dintre cele mai importante evenimente sportive din calendarul american, atrăgând zeci de mii de spectatori și o atenție mediatică uriașă.

Intervenția protestatarului vine pe fondul unei atenții sporite asupra ICE, după recente operațiuni desfășurate în Minnesota, soldate cu două împușcături fatale provocate de ofițeri federali și cu reținerea atât a unor cetățeni americani, cât și a unor non-cetățeni.

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Unii internauți au spus că bărbatul „este greu de luat în serios” din cauza costumului.

Alții l-au susținut. „Trebuie să-l trimitem pe omul ăsta în Congres” sau „Unii eroi chiar poartă pelerine”.

„Poate râdeți, dar el și-a transmis mesajul”, a scris un utilizator pe rețelele sociale.