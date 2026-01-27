search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Umilință pentru „șeful anti-imigrație" al lui Trump. Greg Bovino, retrogradat după moartea lui Alex Pretti în Minneapolis

Publicat:

Greg Bovino, considerat până recent „vârful de lance” al campaniei dure anti-imigrație a administrației Trump, a fost retrogradat din funcția de „comandant general” al Poliției de Frontieră americane.

Greg Bovino a fost retrogradat FOTO: getty images
Greg Bovino a fost retrogradat FOTO: getty images

Potrivit The Atlantic, Bovino se va întoarce la vechiul său post din El Centro, California, unde este așteptat să se pensioneze în curând.

Decizia vine după moartea lui Alex Pretti, un bărbat de 37 de ani, împușcat sâmbătă în Minneapolis de agenți ai Poliției de Frontieră aflați sub comanda lui Bovino.

Cazul a provocat un val de proteste și critici dure la adresa administrației Trump, determinând Casa Albă să-și reanalizeze cele mai agresive tactici din campania de deportări în masă.

Surse din Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) spun că retrogradarea lui Bovino este „cel mai clar semn de până acum” că administrația încearcă să schimbe abordarea.

Președintele Donald Trump a sugerat luni, printr-o serie de mesaje pe rețelele sociale, o posibilă ajustare de strategie și l-a trimis pe Tom Homan, fost șef al ICE și actual „țar al frontierei”, să coordoneze mobilizarea federală din Minnesota.

Scandalul nu îl afectează doar pe Bovino. Potrivit presei americane, și secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, una dintre principalele susținătoare ale acestuia, riscă să-și piardă funcția.

Deși Casa Albă a transmis oficial că Noem se bucură în continuare de „încrederea deplină” a președintelui, surse citate de Politico și CNN afirmă că aliați ai administrației o consideră responsabilă pentru modul haotic în care a fost gestionată situația de la Minneapolis.

Trump ar fi fost profund nemulțumit de felul în care administrația sa a fost percepută public după moartea lui Pretti, petrecând ore întregi urmărind știrile în weekend.

DHS a susținut inițial că Alex Pretti ar fi atacat agenții. Însă înregistrări video realizate de martori arată că bărbatul ținea un telefon în mână, nu o armă, în timp ce încerca să ajute alți protestatari trântiți la pământ de agenți federali. Imaginile au amplificat presiunea publică și politică asupra administrației Trump.

În ultimele luni, Bovino devenise o adevărată vedetă în cercurile MAGA.

Noem și alți oficiali ai lui Trump îi acordaseră titlul de „comandant” și îl trimiseseră cu agenți mascați în Chicago, Charlotte, New Orleans și Minneapolis.

Bovino călătorea cu propria echipă de filmare și își promova operațiunile pe rețelele sociale, unde ataca dur politicienii democrați.

Potrivit The Atlantic, oficiali cu experiență din ICE și Poliția de Frontieră erau însă tot mai îngrijorați: Bovino ar fi acționat în afara lanțului de comandă și părea mai interesat de rolul politic decât de cel profesional.

SUA

