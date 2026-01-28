Marile corporații din Minnesota, inclusiv directori din Fortune 500, rup tăcerea în privința operațiunilor ICE. Reacții și din Silicon Valley

Marile corporații din Twin Cities au rupt tăcerea duminică, cu privire la operațiunile de amploare desfășurate de agenții federali de la serviciul pentru imigrație și vămi (ICE) în ultima lună, care au dat peste cap viața de zi cu zi și economia locală, relatează CNN.

Aceștia au preferat să păstreze tăcerea public, însă în privat, directori generali și lideri de afaceri de din Minnesota nu au stat cu mâinile în sân: au discutat între ei despre cum să se poziționeze, hotărând să lucreze în culise cu oficialii administrației Trump și liderii republicani pentru a-i face atenți la daunele economice provocate de prezența numeroasă a agenților pentru imigrație la Minneapolis, au dezvăluit surse apropiate companiilor, care au vorbit sub rezerva anonimatului pentru a face publice detalii cu privire la dezbateri private.

Posibile represalii din partea administrației Trump și reacția negativă a clienților și angajaților conservatori care îi susțin agenda de deportare în masă au făcut aceste companii reticente să-și exprime public îngrijorările, spun persoane familiare cu discuțiile.

Însă uciderea lui Alex Pretti, sâmbătă, și revolta națională crescândă față de politicile de imigrare ale administrației Trump au determinat companiile să schimbe cursul și să facă o declarație publică. Aceasta a fost una reținută, însă simplul gest a fost grăitor, denotând gravitatea situației din Minneapolis.

Target, UnitedHealth, Best Buy, Cargill și zeci de alte companii cu sediul în Minnesota au publicat duminică o declarație comună în care solicită „o dezescaladare imediată a tensiunilor” și „colaborarea între oficialii statali, locali și federali, pentru a găsi soluții reale”.

„Provocările recente cu care se confruntă statul nostru au creat perturbări pe scară largă și pierderi tragice de vieți omenești”, se arată în comunicatul emis de Camera de Comerț din Minnesota.

Unii democrați din Minnesota au criticat declarația companiilor, întrucât nu conține mențiuni despre imigrație și nici nu condamnă incidentul soldat cu împușcarea mortală a asistentului medical Alex Pretti sau a lui Renee Good - prima cetățeană americană ucisă de un agent federal - sau îndeamnă administrația să retragă agenții federali din Twin Cities.

„Este departe de a fi suficient. Calea clară de dezescaladare este ca ICE să plece”, a scris reprezentantul statului Minnesota, Michael Howard, pe Facebook. „Dar cred că este un pas util, deși unul mic.”

Între timp, Trump l-a retras pe comandantul general al Patrulei de Frontieră, Greg Bovino, și o parte dintre agenți ar urma să părăsească Minneapolis, potrivit unor surse.

O declarație comună a companiilor din Minnesota era în lucru înainte de uciderea lui Pretti, sâmbătă, însă noul incident i-a determinat să se decidă rapid, a declarat o persoană familiarizată cu scrisoarea.

Noul director executiv al Target, Michael Fiddelke, a recunoscut luni violența „incredibil de dureroasă” din Minneapolis într-un mesaj video adresat angajaților. El a oferit resurse și sprijin personalului.

Reținere din teamă

Companiile din Minnesota au rezistat denunțării publice a operațiunilor ICE în ultimele săptămâni.

Deși clienții au organizat proteste în fața Target și altor magazine locale, ofițerii de imigrări au arestat angajați, iar micile afaceri au organizat o grevă generală în oraș, marile companii au considerat că este prea riscant să ia atitudine public.

Multe companii, inclusiv Target, au fost taxate în ultimii ani de adoptarea și ulterior schimbarea pozițiilor cu privire la problemele sociale. Astfel că companiile sunt acum precaute, pentru a nu ajunge în aceeași situație.

Aceste companii, cu operațiuni în Statele Unite și la nivel internațional, monitorizează îndeaproape sentimentele locale și naționale. Și au apreciat că furia generalizată față de represiunea din Twin Cities nu s-a răspândit la nivel național.

Decizia de a lua poziție publică și limbajul rezervat al companiilor reflectă modul în care acestea încearcă să țină pasul cu opinia publică, fără a antagoniza administrația.

Sondajele privind operațiunile de imigrare s-au înrăutățit în ultimele săptămâni, iar unii legislatori republicani din Minnesota și din întreaga țară au început să se distanțeze de represiunea din acest stat – semne că neliniștea s-a răspândit mai larg. Președintele Trump și-a schimbat, de asemenea, mesajul, refuzând să răspundă dacă ofițerul care l-a ucis pe Pretti a procedat în mod corespunzător, anunțând că administrația analizează incidentul.

Tăcerea cu privire la o problemă economică cheie precum imigrația reprezintă o inversare a strategiilor de relații publice ale unui grup de giganți cândva extrem de vocal.

Șaptesprezece companii din topul Fortune 500 au sediul în Twin Cities, mai mult pe cap de locuitor decât orice altă zonă metropolitană din SUA și în top 10 la nivel global.

Liderii de afaceri numesc regiunea una de tip „headquarters economy”, condusă de o forță de muncă bine pregătită, formată din oameni de știință, ingineri, specialiști în marketing și profesioniști din domeniul sănătății. Lunga tradiție a Twin Cities ca loc primitor pentru refugiați și imigranți, care datează din timpul războiului din Vietnam, a contribuit, de asemenea, la transformarea acesteia într-un centru prietenos pentru afaceri.

„Succesul economiei statului Minnesota, atât acum, cât și în viitor, este intrinsec legat de comunitățile noastre de imigranți”, declara Camera de Comerț din Minnesota în 2021. „Minnesota are nevoie de antreprenori și lucrători imigranți. Ei întruchipează spiritul economiei noastre locale.”

Reacția din prezent contrastează vizibil cu modul în care aceste companii au reacționat la uciderea lui George Floyd de către poliția din Minneapolis în 2020.

Atunci, companiile din Minnesota au ieșit cu declarații publice în câteva zile, au format echipe interne pentru diversitate și incluziune și au promis investiții majore în burse și programe de forță de muncă pentru a extinde diversitatea.

Target, de exemplu, a investit miliarde de dolari în comercianți deținuti de persoane de culoare, a deschis magazine în cartierele minorităților și a umplut rafturile cu produse cu tematică LBGT pentru Luna Pride.

Câțiva ani mai târziu, multe companii și-au abandonat politicile din cauza opoziției administrației Trump, a activiștilor de dreapta de pe rețelele de socializare și a proceselor intentate de grupuri juridice conservatoare.

„În calitate de retailer care deservește milioane de consumatori în fiecare zi, înțelegem importanța de a rămâne la curent cu peisajul extern în continuă evoluție, acum și în viitor”, declara Target anul trecut.

60 de directori generali au semnat scrisoarea

„În acest moment dificil pentru comunitatea noastră, facem apel la pace și cooperare între liderii locali, statali și federali pentru a ajunge la o soluție rapidă și durabilă care să permită familiilor, întreprinderilor, angajaților noștri și comunităților din Minnesota să-și reia activitatea pentru a construi un viitor luminos și prosper”, se adaugă în scrisoarea Camerei de Comerț.

Scrisoarea a fost semnată inclusiv de șefi ai unor companii din Fortune 500 precum 3M, Best Buy, General Mills, Land O'Lakes, Target, UnitedHealth, US Bancorp, Xcel Energy și Hormel, relatează Fortune.

Target, în special, a fost în vizor în timpul represiunii împotriva imigrației, fiind o companie importantă din Minnesota.

ICE a reținut angajații care lucrau în magazinele gigantului de retail, iar activiștii comunitari au cerut ca Target să ia poziție împotriva raidurilor.

Pe de altă parte, liderii în domeniul tehnologiei din Silicon Valley își exprimă opiniile ceva mai tranșant și iau tot mai clar poziție împotriva administrației Trump.

Fostul șef în domeniul inteligenței artificiale de la Meta, Yann LeCun, a postat pur și simplu „Ucigași” în timp ce reacționa la imaginile cu împușcăturile.

Kath Korevec, directoarea de produs la Google Labs, a scris: „Acest videoclip este prea dureros de vizionat și totuși trebuie să ni-l întipărim în memorie. «Îl dezarmaseră deja» este faptul cheie aici. Apoi l-au executat. Este rușinos. Indiferent de ce parte ești, ceea ce s-a întâmplat astăzi este inacceptabil.”

Într-o postare ulterioară , ea a avertizat: „Este doar o chestiune de timp până când vor apărea în forță aici, în zona Bay Area”.