Agenții federali americani de imigrație revendică puteri extinse, fără precedent. Susțin că pot intra cu forța în locuințe fără mandat judecătoresc

Ofițerii federali americani de imigrație susțin că au autoritatea de a intra forțat în locuințele oamenilor fără un mandat emis de un judecător, potrivit unui memorandum intern al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE), obținut de agenția Associated Press. Documentul marchează o schimbare majoră față de practicile și recomandările de lungă durată menite să respecte limitele constituționale privind perchezițiile.

Memorandumul autorizează agenții ICE să folosească forța pentru a pătrunde într-o locuință pe baza unui mandat administrativ – un document intern emis de autoritățile de imigrație – în cazul persoanelor care au o decizie finală de expulzare. Organizațiile pentru drepturile civile avertizează că această abordare intră în conflict direct cu protecțiile prevăzute de Al Patrulea Amendament al Constituției SUA.

Schimbarea intervine în contextul în care administrația Trump a intensificat semnificativ arestările legate de imigrație la nivel național, mobilizând mii de ofițeri în cadrul unei campanii de deportări în masă, care deja modifică tacticile de aplicare a legii în orașe precum Minneapolis.

Timp de ani de zile, avocați, organizații civice și autorități locale au sfătuit imigranții să nu deschidă ușa agenților de imigrație decât dacă aceștia prezintă un mandat semnat de un judecător. Această recomandare se bazează pe decizii ale Curții Supreme, care stabilesc că forțele de ordine nu pot intra într-o locuință fără aprobarea unei instanțe. Noul memorandum subminează direct aceste îndrumări, exact într-un moment în care ritmul arestărilor este în creștere.

Potrivit unei plângeri depuse de avertizori de integritate, documentul nu a fost distribuit pe scară largă în cadrul agenției, însă este folosit pentru instruirea noilor ofițeri ICE trimiși pe teren. Aceștia ar fi îndrumați să respecte conținutul memorandumului, chiar dacă materialele oficiale de instruire ale Departamentului pentru Securitate Internă spun contrariul.

Nu este clar cât de larg a fost aplicată această directivă. Associated Press a fost martoră, pe 11 ianuarie, la o operațiune în Minneapolis în care agenți ICE, echipați cu armament greu, au forțat intrarea în locuința unui cetățean liberian, Garrison Gibson, care avea un ordin de deportare din 2023. Documentele analizate de AP arată că agenții aveau doar un mandat administrativ, nu unul emis de un judecător.

Memorandumul, semnat de directorul interimar al ICE, Todd Lyons, și datat 12 mai 2025, afirmă că autoritățile americane au concluzionat recent că legislația și Constituția SUA nu interzic utilizarea mandatelor administrative pentru arestări la domiciliu în aceste condiții. Documentul nu explică însă baza juridică a acestei interpretări.

O purtătoare de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă a declarat că persoanele vizate de astfel de mandate au beneficiat deja de „toate garanțiile procedurale” și au ordine finale de expulzare. Ea nu a precizat însă dacă, și de câte ori, agenții ICE au intrat în locuințe bazându-se exclusiv pe mandate administrative.

Experții în drept avertizează că măsura va fi aproape sigur contestată în instanță. „Este o încălcare flagrantă a protecțiilor oferite de Al Patrulea Amendament și deschide ușa unor abuzuri grave”, a declarat profesoara de drept Lindsay Nash, de la Universitatea Yeshiva din New York.

În timp ce administrația americană își intensifică politica de imigrație, dezbaterea privind limitele puterii statului și protejarea drepturilor fundamentale pare să se adâncească, cu implicații majore pentru comunitățile de imigranți din întreaga țară.