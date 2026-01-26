Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit la decolare pe un aeroport din Maine

Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit duminică seara, în flăcări, la decolarea de pe Aeroportul Internațional Bangor, din statul american Maine, a anunțat Administrația Federală pentru Aviație (FAA), notează CNN.

Potrivit autorităților, este vorba despre un avion cu două motoare turbo-fan de tip Bombardier Challenger 600. Accidentul s-a produs în jurul orei locale 19:45, imediat după decolare. FAA a precizat că a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele incidentului.

În momentul producerii accidentului, în zonă începuse să ningă ușor, însă autoritățile nu au indicat, deocamdată, că vremea ar fi avut un rol în prăbușire. O avertizare de furtună de iarnă era în vigoare pentru mare parte din statul Maine, inclusiv pentru orașul Bangor, al treilea ca mărime din stat.

Avionul sosise în Maine din Texas, au declarat oficiali guvernamentali. Compania înregistrată ca proprietar al aeronavei are aceeași adresă din Houston ca și firma de avocatură Arnold & Itkin, specializată în cazuri de victime ale accidentelor.

Autoritățile nu au oferit, până în prezent, informații oficiale privind starea persoanelor aflate la bord.