 Hidroavion cu 11 oameni la bord, cuprins de flăcări după o aterizare de urgență în SUA | adevarul.ro
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Video Hidroavion cu 11 oameni la bord, cuprins de flăcări după o aterizare de urgență în SUA

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Un hidroavion al companiei Kenmore Air, care transporta 11 persoane, a efectuat o aterizare de urgență în apropierea insulei Sucia, din statul american Washington, după care a luat foc. Toate persoanele aflate la bord au fost salvate, însă mai mulți pasageri au fost transportați la spital.

Hidroavion cu 11 oameni la bord, cuprins de flăcări după o aterizare de urgențăFOTO: Captură Video
Hidroavion cu 11 oameni la bord, cuprins de flăcări după o aterizare de urgențăFOTO: Captură Video

Potrivit Pazei de Coastă a Statelor Unite, toate cele 11 persoane aflate la bord – 10 pasageri și pilotul – au fost găsite în viață în urma unei ample operațiuni de salvare, desfășurate cu sprijinul echipelor canadiene și al autorităților locale, relatează Reuters.

Imagini de la locul prăbușirii  SURSA VIDEO: X@JMSonaXX

Compania Kenmore Air, cel mai mare operator de hidroavioane din SUA, a precizat că aeronava implicată în accident era un model de Havilland DHC-3 Otter, care decolase de pe lacul Union din Seattle și urma să ajungă în arhipelagul San Juan.

Incidentul s-a produs în Shallow Bay, în apropierea insulei Sucia, aflată la nord de Seattle, aproape de granița dintre Statele Unite și Canada.

Paza de Coastă a anunțat că mai multe persoane au fost transportate la spitale din zonă pentru investigații și tratament.

Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Kenmore Air a transmis că doi dintre pasagerii răniți au fost transportați la spitale din orașul Bellingham, iar alți doi au fost duși pe insula Orcas pentru evaluare și tratament.

„Kenmore Air cooperează pe deplin cu autoritățile care investighează incidentul și vom continua să furnizăm informații verificate pe măsură ce acestea devin disponibile”, a declarat directorul general al companiei, David Gudgel.

Fondată în 1946, Kenmore Air operează zboruri regulate, turistice și charter și transportă anual peste 90.000 de pasageri, potrivit datelor publicate de companie.

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