Video Incident tensionat în Marea Chinei de Sud: două nave chineze s-au ciocnit în urmărirea unui vas filipinez

O navă de război a marinei chineze și o ambarcațiune a gărzii de coastă din China s-au ciocnit luni, în timp ce urmăreau cu viteză un vas de patrulare filipinez în Marea Chinei de Sud.

Un incident tensionat a avut loc lângă reciful disputat Scarborough, după ce două nave chineze, una a marinei și alta a gărzii de coastă, s-au ciocnit în timpul urmăririi unei ambarcațiuni filipineze de patrulare.

Garda de coastă a Filipinelor a anunțat luni, potrivit France24, că incidentul s-a produs în timp ce navele filipineze distribuiau ajutoare pescarilor din zonă, sub escorta pazei de coastă.

„Paza de coastă chineză urmărea cu viteză mare paza de coastă filipineză, ceea ce a dus la o coliziune cu nava de război a marinei chineze”, a declarat comandorul Jay Tarriela, purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă filipineze, într-un comunicat.

Oficialii filipinezi au publicat un clip în care se vede cum o navă a gărzii de coastă chineze și o navă mult mai mare se lovesc cu un zgomot puternic. Înregistrarea a fost făcută în apropierea recifului Scarborough, o zonă disputată de cele două țări.

Dispută veche între Manila și Beijing

Reciful Scarborough, situat la aproximativ 240 de kilometri vest de coastele filipineze și la 900 de kilometri sud-est de insula chineză Hainan, este revendicat de ambele state. China a ocupat zona în 2012, ceea ce a generat tensiuni continue între Manila și Beijing.

Ambasada Chinei la Manila nu a oferit, deocamdată, un comentariu oficial cu privire la incident.