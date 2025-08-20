search
Miercuri, 20 August 2025
Marina SUA construiește o flotă de drone pentru a ține piept Chinei. Progresul, blocat din cauza mai multor probleme

Publicat:

SUA testează drone maritime autonome, dar tehnologia întâmpină probleme. Mai multe incidente recente au scos la iveală dificultățile în implementarea flotei, dezvoltate în contextul tensiunilor cu China.

Marina SUA încearcă să construiască o flotă de drone FOTO Shutterstock
Marina SUA încearcă să construiască o flotă de drone FOTO Shutterstock

În timpul unui test naval american de pe coasta Californiei luna trecută, conceput să prezinte cele mai performante ambarcațiuni autonome ale Pentagonului, o navă s-a oprit în mod neașteptat, scrie Reuters.

În timp ce oficialii încercau să remedieze o defecțiune software, o altă navă-dronă a lovit partea dreaptă a ambarcațiunii oprite, a sărit peste punte și a căzut înapoi în apă – un incident surprins în videoclipuri obținute de Reuters.

Incidentul, care a implicat două nave construite de rivalii tehnologici americani Saronic și BlackSea Technologies, este doar unul dintre mai multe eșecuri recente în efortul Pentagonului de a construi o flotă de ambarcațiuni autonome, potrivit unei duzini de persoane familiarizate cu programul.

Șir de teste eșuate

Cu câteva săptămâni înainte, în timpul unui alt test naval, căpitanul unei bărci de sprijin a fost aruncat în apă după ce o altă navă autonomă BlackSea pe care o tracta a accelerat brusc, răsturnând barca de sprijin, conform a patru persoane familiarizate cu situația. Căpitanul a fost salvat și a refuzat asistență medicală. Incidentul a fost raportat inițial de Defense Scoop.

Ambele incidente au fost cauzate de o combinație de erori software și erori umane, inclusiv defecțiuni în comunicarea dintre sistemele de la bord și software-ul autonom extern, potrivit unei persoane cu cunoștințe directe despre caz, care a solicitat anonimatul pentru a împărtăși informații sensibile.

Liderii militari americani, care au observat impactul semnificativ al dronelor maritime în războiul din Ucraina, au spus în repetate rânduri că au nevoie de drone aeriene și maritime autonome pentru a împiedica o posibilă avansare a Chinei peste Strâmtoarea Taiwan. Taiwanul însuși a început să achiziționeze propriile drone maritime.

SUA vizează construirea unei flote navale autonome care să se poată deplasa în roiuri și fără comandă umană – o sarcină mai ambițioasă, cu un preț mai mare; până la câteva milioane de dolari per barcă rapidă.

Eșecurile recente din teste evidențiază provocările întâmpinate de Marina în implementarea acestor tehnologii incipiente, spune Bryan Clark, expert în război autonom la Hudson Institute. Marina va trebui să-și adapteze „tacticile pe măsură ce înțelege mai bine ce pot și ce nu pot face aceste sisteme.”

Dar problemele Marinei nu se limitează la funcționarea ambarcațiunilor: unitatea de achiziție pentru drone maritime autonome a fost zdruncinată de demiterea amiralului său principal, iar un oficial de rang înalt al Pentagonului și-a exprimat îngrijorarea față de program într-o întâlnire sinceră cu conducerea Marinei luna trecută, a descoperit Reuters.

Ascensiunea dronelor maritime

Pentru a accelera efortul cu dronele, Pentagonul a lansat în 2023 programul Replicator, în valoare de 1 miliard de dolari, prin care ramuri precum Marina SUA și Unitatea pentru Inovare în Apărare (DIU) planificau să achiziționeze mii de drone aeriene și maritime, împreună cu software-ul pentru controlul acestora. Primele sisteme din acest program urmează să fie anunțate luna aceasta.

Marina a alocat cel puțin 160 de milioane de dolari companiei BlackSea, care produce zeci de bărci Global Autonomous Reconnaissance Craft pe lună, conform înregistrărilor de achiziții.

„Aceste sisteme vor juca un rol critic în viitorul războiului naval, extinzând raza de acțiune a flotei, îmbunătățind conștientizarea situațională și sporind eficacitatea în luptă,” a spus Jim Kilby, șef interimar al operațiunilor navale, în timpul unei vizite la facilitățile BlackSea în iunie.

De la revenirea sa la putere, președintele Donald Trump a făcut din implementarea roiurilor de drone o prioritate militară de top. „Big Beautiful Bill” al lui Trump, adoptat luna trecută, include aproape 5 miliarde de dolari pentru sisteme autonome maritime.

SUA

