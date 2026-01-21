search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Un an de mandat Trump 2.0. Cum a transformat „America First” alianțele și a pus România într‑un context strategic dificil

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

La împlinirea unui an de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, scena internațională arată radical diferit. De la răcirea relațiilor transatlantice, până la abordarea tranzacțională a războiului din Ucraina, noua administrație americană a impus un ritm care ignoră vechile reguli diplomatice. Analistul de politică externă Emanuel Cernat explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, cum doctrina „America First” a transformat aliații în competitori și de ce România intră într-o perioadă extrem de complicată.

Donald Trump se adresează reporterilor de la Casa Albă. FOTO: EPA EFE
Donald Trump se adresează reporterilor de la Casa Albă. FOTO: EPA EFE

Dacă primul mandat al lui Donald Trump a fost marcat de impredictibilitate, cel de-al doilea, ajuns la borna de un an, se definește prin aplicarea brutală a promisiunilor electorale. Potrivit analistului Emanuel Cernat, șocul resimțit de cancelariile occidentale nu ar trebui să existe, întrucât președintele american nu face altceva decât să urmeze foaia de parcurs anunțată.

„Politica lui Donald Trump este una care, în primul rând, chiar dacă ne șochează pe alocuri, nu este neapărat neașteptată, pentru că, practic, ceea ce face Donald Trump nu este altceva decât să pună în aplicare tot ceea ce spusese încă din campania electorală. Ne-am concentrat foarte mult pe acea sintagmă Make America Great Again, dar, în politica externă, ceea ce a urmărit mai degrabă Donald Trump a fost cealaltă promisiune, respectiv America First, America pe primul loc”, explică Cernat.  

Sfârșitul regulilor tradiționale

Cea mai vizibilă schimbare în ultimul an a fost modul în care Washingtonul a ales să-și atingă obiectivele, ignorând adesea cutumele dreptului internațional. Interesul național direct a devenit singura busolă a administrației de la Casa Albă.

„Vedem că modul în care a fost promovat acest interes a fost făcut fără a lua în considerare acele elemente ale dreptului internațional și ale regulilor mondiale pe care le cunoșteam și cu care eram obișnuiți până acum. Practic, în acest moment, orice mijloc poate fi considerat de către Donald Trump potrivit, atâta timp cât poate duce la atingerea obiectivelor Americii”, punctează Emanuel Cernat.

Ruptura de Europa

Poate cea mai dramatică mutație geopolitică a acestui an o reprezintă degradarea relației dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Dacă la momentul învestirii Europa era considerată principalul aliat al SUA, astăzi, parteneriatul istoric este pus sub semnul întrebării.

Disputele pe taxe vamale și dorința lui Trump ca SUA să preia Groenlanda au creat o falie adâncă între cele două maluri ale Atlanticului.

„Astăzi, după un an de zile, din păcate, vedem că Donald Trump sacrifică orice de dragul intereselor proprii ale Americii. Din păcate, unul dintre aceste lucruri sacrificate a fost exact Uniunea Europeană și relația pe care o avea America cu Europa, o relație construită în ani de zile și care, din păcate, vedem cum începe să se clatine cu o viteză pe care nu am fi anticipat-o”, avertizează analistul.

Citește și: Un an de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa ALbă: o logică diferită și reguli noi ale jocului global

Mai mult, Cernat observă o schimbare de paradigmă la nivelul liderilor europeni, care încep să se raporteze la Washington nu ca la un partener, ci ca la un rival economic și politic:

„Vorbim din ce în ce mai mult despre poziționări ale unor lideri europeni care încep să se raporteze la Statele Unite ale Americii nu neapărat ca la un aliat, ci mai degrabă ca la un competitor. Or, competiția între aliați este foarte greu de înțeles în condițiile tradiției politicii externe și ale relațiilor diplomatice tradiționale dintre cele două continente, dar vedem că aceasta este noua realitate”, arată Emanuel Cernat.

Iluzia păcii în 24 ore în Ucraina

În ceea ce privește războiul din Ucraina, administrația Trump s-a lovit de realitatea dură a frontului, fiind nevoită să abandoneze retorica de campanie privind o pace rapidă. Totuși, abordarea a rămas una cinică, centrată pe consolidarea puterii SUA, chiar cu prețul securității europene.

„Relația pe care a avut-o și felul în care s-a raportat administrația de la Casa Albă față de conflictul din Ucraina au trebuit să se înscrie în aceeași logică a promisiunilor asumate de către Donald Trump în campania electorală, acea dorință de a reuși să rezolve conflictul în douăzeci și patru de ore, așa cum anunța în campania electorală. Evident că realitatea pe care a descoperit-o odată revenit la Casa Albă l-a făcut să înțeleagă că acea viziune a unei păci ușoare este una nerealistă. În aceste condiții, poziționarea lui Donald Trump față de Ucraina este una care, din nou, face mai degrabă apel la interesele Americii și nu ține atât de mult cont de interesele Ucrainei și ale Europei. Interesul Statelor Unite este să își asigure și să își consolideze poziția de actor primordial pe scena internațională, iar acest lucru, din păcate, poate fi făcut inclusiv negociind interesele Ucrainei și interesele de securitate ale Europei”, afirmă Cernat.

România, „uitată” între marii jucători

Bilanțul acestui prim an al noului mandat Trump este îngrijorător pentru România. Noua administrație de la Casa Albă a scos țara noastră din programul Visa Waiver și a decis retragerea a aproximativ 1.000 de militari americani care erau aici staționați. Prin urmare, în ciuda poziției strategice la Marea Neagră, Bucureștiul nu a beneficiat de atenția acordată altor state din regiune, precum Polonia sau Ungaria.

„Ne-ar fi plăcut ca în acest prim an al celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump să vedem o raportare mult mai apăsată la România. (...) Puținele referiri pe care Donald Trump le-a făcut la România au fost făcute de o manieră conjuncturală, atunci când era mai degrabă întrebat despre alte dosare”, notează Emanuel Cernat.

Analistul avertizează că România se află într-o poziție delicată, fiind prinsă între cei doi piloni esențiali ai securității sale care acum se distanțează unul de celălalt: SUA și UE.

„Pentru români și pentru România, va urma o perioadă extrem de complicată, în care va trebui să arătăm că înțelegem și că reușim să ne adaptăm noilor realități internaționale (...) menținându-ne, în același timp, această relație privilegiată cu ambii actori politici, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană”, conchide Emanuel Cernat.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
digi24.ro
image
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
stirileprotv.ro
image
Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”
gandul.ro
image
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
mediafax.ro
image
Germania ia în calcul să nu meargă la Cupa Mondială din cauza lui Donald Trump! Și alte naționale europene ar putea boicota turneul final
fanatik.ro
image
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
libertatea.ro
image
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa
observatornews.ro
image
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Pedepse mai dure pentru şoferii care nu plătesc parcarea! Noutăţile din 2026 pentru proprietarii de maşini
playtech.ro
image
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"N-am ce să îi spun!" Reacția lui Chivu, după ce Inter a pierdut cu Arsenal și are trei eșecuri pe linie
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Vortexul se întoarce! EXCLUSIV Florinela Georgescu: "Vine un episod dur de iarnă, cu ger şi strat de zăpadă mare"
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii anunță bani în plus la pensie. Cum se vor da banii românilor în 2026
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei înmormântare Prințesa Irene foto profimedia 1067365884 (1) jpg
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate