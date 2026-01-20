search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Criză fără precedent în NATO: aliații restricționează accesul SUA la informații sensibile pe fondul amenințărilor lui Trump privind Groenlanda

0
0
Publicat:

Tensiunile provocate de intențiile președintelui american Donald Trump privind preluarea Groenlandei au început să producă efecte grave în interiorul NATO, afectând unul dintre pilonii fundamentali ai Alianței: schimbul de informații. Potrivit unor surse citate de publicația britanică The i Paper, oficiali din cadrul NATO au decis să limiteze accesul Statelor Unite la anumite informații de intelligence, de teama ca acestea să nu fie folosite în avantaj politic de liderul de la Casa Albă.

Președintele DOnald Trump și premierul britanic Keir Starmer/FOTO:X
Președintele DOnald Trump și premierul britanic Keir Starmer/FOTO:X

Surse de pe ambele maluri ale Atlanticului avertizează că relațiile de securitate dintre Statele Unite și Regatul Unit au ajuns la cel mai scăzut nivel de după anii 1950, o evoluție care riscă să submineze securitatea întregii Europe.

Timp de peste șapte decenii, „relația specială” dintre Londra și Washington a reprezentat un element central al arhitecturii de securitate occidentale, bazată pe cooperare strânsă între serviciile de informații și structurile militare. Ambițiile lui Trump de a aduce Groenlanda sub control american, invocate în numele securității naționale, au zdruncinat însă încrederea reciprocă și au pus sub semnul întrebării acorduri vechi de generații, afirmă surse apropiate Alianței.

„Unii oficiali americani mi-au cerut scuze“

„Această situație creează tensiune și suspiciune între colegii europeni și cei americani din NATO. Unii oficiali americani mi-au cerut scuze, unul dintre ei chiar în numele țării sale”, a declarat un înalt oficial al Alianței.

Potrivit altor surse, atmosfera de lucru s-a schimbat radical. Oficialii „nu mai vorbesc deschis”, de teamă că informațiile ar putea ajunge la Trump și ar fi folosite pentru a justifica eventuale acțiuni agresive față de Groenlanda.

„Înainte stăteam la o bere împreună, acum totul este extrem de ciudat. Am luptat alături de americani în Irak și Afganistan. Nu mi-aș fi imaginat vreodată că relațiile pot fi afectate într-un asemenea mod – este ireal și profund destabilizator”, a declarat un alt interlocutor.

Mai mult, unii angajați NATO resimt situația ca pe o trădare. O țară „pe care am respectat-o și apreciat-o” pare acum că „ne-a lovit pe la spate”, au afirmat sursele citate.

În acest context, delegații din Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Olanda și Finlanda se află în capitala Groenlandei, Nuuk, unde discută planuri pentru consolidarea prezenței militare a aliaților. Inițiativa este văzută ca un semnal politic direct către Donald Trump, care a refuzat să excludă posibilitatea unei preluări forțate a insulei.

Președintele american a amenințat, de asemenea, cu impunerea unor noi tarife vamale pentru opt state membre NATO, în cazul în care acestea vor încerca să-i blocheze planurile legate de Groenlanda.

Londra riscă să nu mai fie percepută ca partener privilegiat în cadrul „Two Eyes”

Premierul britanic Keir Starmer a declarat pe 19 ianuarie că intenționează să continue cooperarea strânsă cu SUA în domeniul schimbului de informații, în pofida tensiunilor. „Colaborăm zilnic. Este cea mai strânsă relație dintre două țări din lume și ne oferă un nivel de securitate greu de explicat”, a spus acesta.

În contrast, surse din serviciile britanice de informații descriu deteriorarea relațiilor dintre Casa Albă și aliații săi drept „fără precedent”. Potrivit acestora, „șocurile politice individuale” generate de Trump riscă să afecteze structural cooperarea în domeniul intelligence-ului.

Un oficial din serviciile americane de informații a avertizat că acțiunile președintelui SUA reprezintă „pași care distrug alianța și pot schimba radical ordinea mondială pentru decenii”.

Schimbul de informații dintre Statele Unite și Marea Britanie își are originile în 1941, odată cu misiunea secretă Sinkov, care a pus bazele cooperării în decriptarea codurilor japoneze și germane, înainte de intrarea oficială a SUA în cel de-al Doilea Război Mondial. Ulterior, această cooperare a fost formalizată prin acordul UKUSA („Two Eyes”) și extinsă în cadrul alianței „Five Eyes”, alături de Australia, Canada și Noua Zeelandă.

În prezent, spun surse britanice, Londra riscă să nu mai fie percepută ca partener privilegiat în cadrul „Two Eyes”, ci doar ca „o parte a Europei”.

Experții avertizează că efectele ar putea fi de durată. „Al doilea mandat al lui Trump are un impact profund destabilizator asupra încrederii dintre agențiile de informații”, a declarat Dan Lomas, specialist în securitate la Universitatea din Nottingham. În opinia sa, Marea Britanie va fi nevoită să își consolideze parteneriatele europene pentru a compensa această ruptură.

Profesorul Rory Cormac, expert în relații internaționale, afirmă că o tensiune comparabilă între Washington și Londra nu a mai existat de la criza Suezului din 1956.

Pe fondul acestor evoluții, Donald Trump continuă să critice liderii europeni pentru opoziția față de planurile sale privind Groenlanda, îndemnându-i să se concentreze pe războiul dintre Rusia și Ucraina. Amenințările cu tarife vamale au provocat indignare în rândul aliaților NATO, iar președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut activarea celor mai puternice instrumente de retorsiune ale Uniunii Europene. În același timp, presa occidentală semnalează că, exact în momentul în care Europa ar avea nevoie de unitate pentru a face față presiunilor americane, divergențele dintre Paris și Berlin se adâncesc.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
digi24.ro
image
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”
stirileprotv.ro
image
Strasbourg, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție
gandul.ro
image
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
mediafax.ro
image
„Mai prinde FCSB play-off-ul?”. Mitică Dragomir a făcut profeția și a dezvăluit greșeala uriașă făcută de campioană: „Eu am fost dat afară din cauza asta”
fanatik.ro
image
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
libertatea.ro
image
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Trucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electrice
observatornews.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cum recuperezi mai repede permisul suspendat în 2026: condiții, documente și capcane care te pot respinge
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr.
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Presupusa amantă a lui David Beckham a reacționat, după ce Brooklyn și-a renegat familia: "Sunt atât de fericită!"
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 57 de ani. Fanilor nu le-a venit să creadă că este chiar el: E îmbătrânit, arată ca la 80 de ani. Nu l-am mai cunoscut
romaniatv.net
image
Un nou val de concedieri în România. Fabricile dau afară românii
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”
click.ro
image
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după creșterea impozitelor: „Nevasta plătește!” Le bate obrazul politicienilor: „Bolnavii de cancer ar trebui iertați!”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate