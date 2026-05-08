Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Un actor din „Star Wars", în centrul unui scandal uriaş după ce a postat o imagine cu Trump într-un mormânt. Reacția Casei Albe

Mark Hamill, celebrul Luke din „Războiul Stelelor”, se află în centrul unui scandal după ce a publicat pe platforma Bluesky o imagine generată cu inteligență artificială în care Donald Trump apărea întins într-un mormânt, lângă o piatră funerară inscripționată cu anii „1946–2024”.

Imaginea postată de celebrul actor. FOTO: Facebook

Actorul Mark Hamill, cunoscut pentru rolul lui Luke Skywalker din seria „Star Wars”, a provocat un scandal politic în SUA după ce a publicat o imagine generată cu AI în care Donald Trump apărea întins într-un mormânt. Postarea a atras reacții dure din partea Casei Albe și a susținătorilor fostului președinte american, iar actorul a revenit ulterior cu explicații și scuze, potrivit Variety.

Imaginea, distribuită miercuri, 6 mai, îl înfățișa pe fostul președinte american într-un câmp de margarete, fiind însoțită de mesajul „If Only” („Dacă...”), formulare interpretată de mulți drept o referire directă la moartea liderului republican.

În mesajul șters între timp, Mark Hamill scria că își dorește ca Donald Trump „să fi trăit suficient de mult pentru a asista la inevitabila sa înfrângere devastatoare la alegerile de la jumătatea mandatului, să răspundă pentru corupția sa fără precedent, să fie pus sub acuzare, condamnat și umilit pentru nenumăratele sale crime”.

Actorul, în vârstă de 74 de ani, şi-a încheiat mesajul spunând că Donald Trump va rămâne „o rușine permanentă pentru istoria Americii”.

Mark Hamill FOTO Getty Images

Reacția administrației de la Washington nu a întârziat şi contul oficial Rapid Response 47 al Casei Albe l-a atacat public pe actor într-un mesaj postat pe platforma X.

„.@MarkHamill este un individ bolnav. Acești lunatici ai stângii radicale pur și simplu nu se pot abține”, a transmis echipa de comunicare a Casei Albe, punctând faptul că astfel de mesaje contribuie la climatul de violență politică din Statele Unite.

„Acest tip de retorică este exact ceea ce a inspirat trei tentative de asasinat asupra președintelui nostru în ultimii doi ani”, se mai arată în reacția oficială.

Controversa apare într-un context tensionat în SUA, la doar câteva săptămâni după ce Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a încercat să pătrundă înarmat la evenimentul organizat de Asociația Corespondenților de la Casa Albă, la care participau preşedintele american Donald Trump, dar şi alţi înalţi oficiali din administraţia sa.

Critici din toate direcţiile

Mai multe personalități conservatoare au reacționat public după mesajul actorului. James Woods a redistribuit postarea lui Hamill și a comentat: „Când oamenii îți arată cine sunt, crede-i”.

La rândul său, actorul și comediantul Rob Schneider, unul dintre susținătorii vocali ai lui Trump în campania electorală din 2024, l-a criticat dur pe starul din „Star Wars”.

„Mark Hamill este o persoană bolnavă și depravată” și „o rușine pentru americanii decenți”, a scris Schneider.

Pe fondul reacțiilor tot mai numeroase, Hamill a revenit joi, 7 mai, cu un nou mesaj pe Bluesky, în care a încercat să clarifice sensul postării sale inițiale.

„Corectură pentru claritate: «Ar trebui să trăiască suficient de mult pentru a... răspunde pentru... crimele sale». De fapt, îi doream exact opusul morții, dar îmi cer scuze dacă ați considerat imaginea nepotrivită”, a transmis actorul.

Postarea inițială a fost între timp ștearsă de pe contul său.

