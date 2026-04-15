Trump publică o nouă imagine generată cu AI în care apare îmbrățisat de Iisus: „Poate că nebunilor din stânga radicală nu le place asta”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat pe rețeaua sa, Truth Social, o nouă imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care este îmbrățișat de Iisus Hristos. Gestul vine la doar două zile după un gest similar. Liderul american era reprezentat într-o ipostază asemănătoare lui Iisus, emanând lumină și „vindecând” un pacient. Acea imagine a fost ștearsă la scurt timp.

Imaginea, preluată de la un utilizator și redistribuită de liderul american, îl arată pe Trump cu ochii închiși, sprijinindu-și tâmpla de Iisus, în timp ce se află în fața unui microfon, cu steagul american în fundal.

Postarea originală sugera că „Dumnezeu ar putea să-și joace cartea Trump” în contextul unor presupuse amenințări „demonice”.

Donald Trump a redistribuit imaginea, adăugând: „Poate că nebunilor din stânga radicală nu le place asta, dar eu cred că este destul de drăguț!!!”.

Gestul vine la doar două zile după ce Trump a șters o altă postare controversată. Liderul american era reprezentat într-o ipostază asemănătoare lui Iisus, emanând lumină și „vindecând” un pacient. Deși imaginea a fost ștearsă, reacțiile au continuat să se amplifice. Mai multe personalități conservatoare au condamnat gestul, considerându-l nepotrivit și ofensator din punct de vedere religios.

Întrebat de reporteri despre imagine, Trump a susținut că nu era o reprezentare religioasă, ci o metaforă vizuală în care apărea „ca un doctor care îi face pe oameni mai bine”.

Tensiunile dintre administrația americană și Vatican s-au intensificat după o serie de declarații ale Papei Leon al XIV-lea, în care Suveranul Pontif a făcut apeluri repetate la pace și a criticat escaladarea conflictelor armate la nivel global. Mesajele sale, în care a subliniat că violența și războiul nu pot fi justificate moral, au fost interpretate de președintele american Donald Trump drept o critică indirectă la adresa politicii externe a Statelor Unite. În acest context, Donald Trump a reacționat public într-un ton extrem de dur, atacându-l direct pe Papă și descriindu-l drept „slab” și „dezastruos” în materie de politică externă.