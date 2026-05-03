Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
Trump agită din nou apele, cu o imagine AI cu el și membri ai Cabinetului în bazinul simbolic de la Lincoln Memorial, vandalizat în aceeași zi

O serie de imagini generate cu AI, publicate de Donald Trump, a stârnit controverse, mai ales că una dintre ele, în care e alături de membri importanţi ai cabinetului său, doar în costume de baie, a apărut chiar în ziua în care bazinul de la Lincoln Memorial a fost vandalizat.

Donald Trump, în lacul de reflecţie de la Lincoln Memorial. FOTO: Truth/Donald Trump
Președintele Donald Trump a provocat noi controverse după ce a publicat, pe platforma Truth Social, mai multe imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Printre acestea s-a remarcat o fotografie neobișnuită în care liderul american apare relaxându-se în bazinul de reflecție de la Lincoln Memorial, alături de membri ai Cabinetului său.

Imaginea, postată fără explicații la ora 23:03, îl arată pe Trump zâmbind, cu degetul mare ridicat în semn de OK, în timp ce stă întins pe un șezlong gonflabil auriu, plasat în mijlocul bazinului al cărui rol este unul pur estetic și simbolic, fiind conceput tocmai pentru a accentua monumentalitatea celebrului Lincoln Memorial (de unde şi numele de bazin de reflecţie - n.r.).

Alături de el apar vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul de interne Doug Burgum, surprinși în ipostaze similare. În cadru este prezentă și o femeie neidentificată, posibil generată tot cu ajutorul inteligenţei artificiale, purtând ochelari de soare și un costum de baie în carouri alb-albastru.

Distribuirea acestei imagini vine într-un moment în care bazinul de reflecție se află într-un amplu proces de reabilitare, după ce lucrările au fost accelerate la inițiativa lui Donald Trump și sunt coordonate de Doug Burgum, având o valoare estimată la 1,5 milioane de dolari. Proiectul vizează remedierea infiltrațiilor din fundația de granit a bazinului, prin aplicarea unui strat industrial nou, descris drept „albastru steag american”, menit să refacă și să etanșeze structura.

Donald Trump a folosit această ocazie pentru a relua criticile la adresa administrațiilor anterioare, pe care le consideră responsabile pentru degradarea bazinului în care se oglindeşte impresionantul Lincoln Memorial, şi a promis că întregul sit va fi complet restaurat până la aniversarea a 250 de ani a Statelor Unite, pe 4 iulie.

„Secretarul de Interne Doug Burgum și cu mine lucrăm la repararea absolut murdarului Reflecting Pool dintre Lincoln Memorial și Washington Monument. Această lucrare trebuia făcută de administrația Biden, dar Sleepy Joe („Somnorosul Joe” – sintagmă folosită frecvent de Trump la adresa lui Joe Biden – n.r.) nu știe ce înseamnă «CURAT» sau întreținere corespunzătoare - Președintele și Secretarul știu!”, a scris Donald Trump.

În aceeași serie de postări, Trump a distribuit și alte imagini, inclusiv una care sugerează că bazinul se afla într-o stare precară în timpul mandatului fostului președinte Barack Obama, precum și altele care ilustrează modul în care ar urma să arate zona după finalizarea lucrărilor.

FOTO: Truth/Donald Trump
Contextul în care au fost publicate imaginile amplifică însă controversele. Tot vineri, zona Reflecting Pool a fost vandalizată cu un graffiti de mari dimensiuni, pe care era inscripționat „86 47”.

Mesajul a stârnit interpretări diverse, numărul „86”, utilizat frecvent pentru a indica eliminarea sau scoaterea din uz, fiind văzut de unii republicani drept o posibilă amenințare codificată la adresa președintelui.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât apare la scurt timp după inculparea fostului director FBI, James Comey, într-un dosar legat de o postare din social media de anul trecut, în care a publicat o imagine cu scoici aranjate astfel încât să formeze „8647”, interpretată de autorități ca un mesaj cu potențial amenințător.

Autoritățile americane au intervenit rapid după incidentul de vandalizare. Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției parcurilor naționale, zona a fost securizată și acoperită pentru a permite curățarea, iar o anchetă este în curs pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

