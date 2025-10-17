search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Ucrainenii ar putea lansa rachetele Tomahawk și de pe camioane, spune fostul comandant al armatei SUA în Europa

Război în Ucraina
Amenințările Rusiei conform cărora furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar afecta iremediabil relațiile dintre Rusia și SUA nu ar trebui să influențeze decizia Washingtonului în această privință, potrivit fostului comandant al armatei SUA în Europa, relatează Canalul 24, citat de Euromaidan Press.

Cât despre posibilele preocupări legate de infrastructura necesară lansării rachetelor Tomahawk, Hodges a subliniat că ucrainenii ar găsi cu siguranță o modalitate de a rezolva această problemă. Recunoscuți pentru inventivitatea lor, aceștia ar putea să le lanseze chiar și de pe camioane dacă e nevoie

„Lăsați Ucraina să rezolve singură această problemă, iar Occidentul ar trebui pur și simplu să le ofere această oportunitate”, a subliniat generalul în retragere.

În același timp Hodges și-a exprimat speranța că  rachetele Tomahawk vor deveni un „instrument puternic” pentru atacuri cu rază lungă de acțiune în Rusia, „în special împotriva infrastructurii de petrol și gaze, a fabricilor de muniții sau a locurilor unde rușii produc drone”.

Nemulțumirea Kremlinului conform cărora furnizarea acestor rachete ar tensiona relațiile dintre Rusia și SUA nu ar trebui să descurajeze Washingtonul să le livreze, dar, în eventualitatea în care administrația Trump va lua o asemenea decizie, nu ar fi probabil oportun să o anunțe în prealabil.

„Ar fi minunat dacă livrarea rachetelor Tomahawk ar fi făcută publică abia după explozii majore la rafinăriile rusești. Aceasta este cea mai bună cale”, a concluzionat Hodges.

Administrația SUA a dat de înțeles că aproape a luat o decizie în privința furnizării acestor rachete, iar relatările de presă din ultimele zile au indicat că se fac unele pregătiri în acest sens. Trump ar putea totuși decide să nu dea curs acestei amenințări după ce vineri a avut o convorbire cu Vladimir Putin în urma căreia a fost stabiliți pași pentru reluarea negocierilor de pace între SUA și Rusia.

