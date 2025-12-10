Turiștii care vor să viziteze SUA vor trebui să își prezinte activitatea de pe rețelele sociale din ultimii cinci ani

Turiștii care vizitează Statele Unite ar putea fi obligați să dezvăluie activitatea lor de pe rețelele sociale din ultimii cinci ani, precum și adresele de email, numerele de telefon și informații despre membrii familiei, conform unui nou plan al administrației Trump.

Biroul pentru Vamă și Protecția Frontierelor (CBP), o agenție din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), ar solicita, de asemenea, orice adrese de email și numere de telefon folosite de vizitatori în aceeași perioadă, precum și numele, adresele, datele nașterii și locurile nașterii membrilor familiei, inclusiv ale copiilor.

Propunerea a fost publicată marți în Federal Register, publicația oficială a guvernului SUA.

Măsura s-ar aplica persoanelor din toate țările, indiferent dacă au nevoie de viză sau pot folosi în prezent sistemul Electronic System for Travel Authorization (ESTA). Aceasta include vizitatori din Marea Britanie, Australia, Germania și Japonia, care nu trebuie să obțină viză de turist înainte de a vizita SUA, potrivit theguardian.

Notificarea oferă publicului două luni pentru a comenta propunerea.

Planul ar complica participarea la Cupa Mondială, pe care SUA o co-găzduiește împreună cu Canada și Mexic anul viitor, eveniment care, de obicei, atrage un număr mare de fani ai fotbalului.

Turismul în SUA a scăzut deja dramatic în al doilea mandat al lui Trump, pe măsură ce președintele a promovat o politică dură împotriva imigranților, inclusiv prin decizii recente de a interzice toate cererile de azil și de a opri migrația din mai mult de 30 de țări.

Autoritățile din California prevăd o scădere de 9% a vizitelor străine în stat în acest an, în timp ce bulevardul Hollywood din Los Angeles a raportat o scădere de 50% a traficului de vizitatori pe timpul verii. Declinul vizitelor a afectat și Las Vegas, agravat de creșterea aplicațiilor de jocuri de noroc pe mobil.

SUA au început deja să reducă turismul străin și prin alte măsuri, aplicând o taxă suplimentară de 100 USD de persoană pe zi pentru vizitarea parcurilor naționale, cum ar fi Grand Canyon și Yosemite, pe lângă tarifele obișnuite de acces.

De asemenea, parcurile naționale nu vor mai fi gratuite de Ziua Martin Luther King Jr., acestea vor fi gratuite doar de ziua lui Trump.

Administrația Trump a început, de asemenea, controale privind vizele pentru cei care doresc să trăiască și să lucreze în SUA. Administrația a cerut, de asemenea, ca viitorii studenți străini să deblocheze profilurile lor de pe rețelele sociale pentru ca diplomații americani să le poată revizui activitatea online înainte de a primi vize de studii sau de schimb; cei care refuză vor fi suspectați că ascund informații.

Mai mulți studenți străini de au fost reținuți pentru că și-au exprimat susținerea față de palestinieni.

Recent, administrația a cerut oficialilor consulatelor să refuze vizele oricărei persoane care ar fi lucrat în verificarea faptelor sau moderarea conținutului, de exemplu la o companie de social media, acuzându-i în termeni generali că ar fi „responsabili sau complice la cenzurarea sau tentativa de cenzurare a libertății expresiei protejate în SUA”.

De asemenea, a fost sugerată reducerea duratei vizelor pentru jurnaliștii străini de la cinci ani la opt luni, provocând apeluri din partea grupurilor media internaționale de a reconsidera această măsură.

Biroul pentru Vamă și Protecția Frontierelor susține că are autoritatea de a verifica dispozitivele oricărui vizitator care dorește să intre în SUA.

În 2024, a verificat aproximativ 47.000 de dispozitive din cele 420 de milioane de persoane care au traversat frontiera americană.