search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Motivul pentru care Trump vrea să refuze vizele de imigrant pentru persoanele supraponderale

0
0
Publicat:

Administraţia Trump a emis o nouă directivă prin care ambasadele americane sunt îndemnate să ţină cont de starea de sănătate şi de situaţia financiară a celor care solicită vize de imigrare. Printre criteriile care pot duce la refuz se află obezitatea, diabetul sau bolile cardiovasculare.

Trump vrea să refuze vizele de imigrant persoanelor supraponderale FOTO: Arhivă
Trump vrea să refuze vizele de imigrant persoanelor supraponderale FOTO: Arhivă

O nouă directivă a Departamentului de Stat american cere ambasadelor şi consulatelor din lume să analizeze nu doar dosarul administrativ al solicitanţilor de vize de imigrant, ci şi starea lor fizică şi resursele financiare. Scopul declarat este de a împiedica accesul în SUA al persoanelor care ar putea deveni o „povară publică”, adică dependente de ajutoarele sociale finanţate de contribuabilii americani, potrivit publicaţiei Le Figaro.

Documentul intern, consultat de mai multe publicaţii internaţionale, menţionează o listă de afecţiuni care pot duce la refuzul unei vize permanente: boli cardiovasculare, tulburări respiratorii, cancer, diabet, patologii metabolice, dar şi tulburări mintale sau neurologice. Printre acestea figurează explicit şi obezitatea.

„Autosuficienţa economică este un principiu fundamental al politicii americane de imigrare”, precizează directiva, care urmează linia unui decret prezidenţial intitulat „Să punem capăt subvenţionării frontierelor deschise de către contribuabili”.

Boala, o „cheltuială de sute de mii de dolari”

Autorităţile americane justifică măsura prin costurile ridicate generate de anumite boli cronice. Potrivit documentului, tratamentele pentru astfel de afecţiuni pot ajunge la „sute de mii de dolari” de-a lungul vieţii unui pacient.

Funcţionarii consulari sunt, astfel, invitaţi să verifice veniturile, economiile şi acoperirea medicală a fiecărui solicitant, inclusiv în cazul pensionarilor, care trebuie să demonstreze că se pot întreţine fără un loc de muncă.

Vor fi analizate chiar şi costurile potenţiale ale unei instituţionalizări pe termen lung, de exemplu, şederile în centre de îngrijire sau aziluri de bătrâni.

Doar pentru vize de imigrare permanentă

Noile reguli se aplică exclusiv celor care solicită vize de imigrant, adică rezidenţă permanentă. Ele nu vizează turiştii, studenţii sau alţi vizitatori temporari.

Această politică face parte dintr-o tendinţă mai amplă de ierarhizare a imigraţiei în funcţie de criterii economice şi de sănătate. De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a impulsionat mai multe măsuri similare: a crescut taxele pentru vizele H-1B destinate muncitorilor străini calificaţi, care pot ajunge până la 100.000 de dolari pe an şi a introdus o „carte aurie” pentru investitori şi donatori importanţi.

În viziunea administraţiei Trump, doar candidaţii „autonomi” şi „contributivi” ar trebui să poată accesa teritoriul american.

Critici privind discriminarea

Organizaţiile pentru drepturile omului avertizează că noua directivă riscă să ducă la discriminare pe criterii de sănătate sau greutate. Pe de altă parte, susţinătorii lui Trump consideră măsura „de bun-simţ” şi necesară pentru a proteja sistemul social american, descris drept „deja fragilizat”.

Statele Unite se confruntă ele însele cu o criză majoră de sănătate publică, având aproape 40% dintre adulţi obezi. Criticii îl acuză însă pe Trump că instrumentalizează această realitate pentru a justifica o politică migratorie tot mai restrictivă, centrată pe productivitate şi independenţă economică.

Mai mult, agenţii consulari, care nu sunt specialişti în domeniul medical, ar urma să evalueze dosare de sănătate complexe, ceea ce ridică semne de întrebare privind corectitudinea deciziilor.

Oficial, directiva nu a intrat încă în vigoare, dar potrivit Le Figaro, mai multe consulate ar fi început deja să o aplice experimental.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
digi24.ro
image
O vatmaniță a fost filmată dormind în timp ce mergea cu tramvaiul prin San Francisco. Pasagerii au intrat în panică. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul
gandul.ro
image
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
mediafax.ro
image
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru Vasilică Priceputu
fanatik.ro
image
Arme nucleare americane din Germania ar putea fi relocate în România sau Polonia, spune un expert militar de top: „Cine trage primul, moare al doilea”
libertatea.ro
image
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Primăria a făcut anunțul, după ce CSA Steaua nu a trimis pe nimeni la statuia lui Helmut Duckadam
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic
observatornews.ro
image
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
De ce are telefonul tău o linie în partea de jos a ecranului și ce funcție ascunde
playtech.ro
image
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cât de dramatic! VAR-ul i-a refuzat victoria lui Olăroiu în minutul 90+6, la barajul pentru Mondial
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii surprinzătoare despre deflagrația de la blocul din Balș. Majoritatea locatarilor foloseau butelii, chiar dacă erau racordați la rețeaua de gaz
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
SE ÎNTÂMPLĂ ACUM cu Dr. Flavia Groșan. Este adevărat. Medicii au confirmat, în urmă cu puțin timp
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
Se dau bani pentru firme. Cine poate beneficia de schema de ajutor
mediaflux.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Cum a rupt Prințesa Charlotte un „blestem istoric regal”. Fiica mijlocie a lui William are un rol cheie

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor