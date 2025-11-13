Motivul pentru care Trump vrea să refuze vizele de imigrant pentru persoanele supraponderale

Administraţia Trump a emis o nouă directivă prin care ambasadele americane sunt îndemnate să ţină cont de starea de sănătate şi de situaţia financiară a celor care solicită vize de imigrare. Printre criteriile care pot duce la refuz se află obezitatea, diabetul sau bolile cardiovasculare.

O nouă directivă a Departamentului de Stat american cere ambasadelor şi consulatelor din lume să analizeze nu doar dosarul administrativ al solicitanţilor de vize de imigrant, ci şi starea lor fizică şi resursele financiare. Scopul declarat este de a împiedica accesul în SUA al persoanelor care ar putea deveni o „povară publică”, adică dependente de ajutoarele sociale finanţate de contribuabilii americani, potrivit publicaţiei Le Figaro.

Documentul intern, consultat de mai multe publicaţii internaţionale, menţionează o listă de afecţiuni care pot duce la refuzul unei vize permanente: boli cardiovasculare, tulburări respiratorii, cancer, diabet, patologii metabolice, dar şi tulburări mintale sau neurologice. Printre acestea figurează explicit şi obezitatea.

„Autosuficienţa economică este un principiu fundamental al politicii americane de imigrare”, precizează directiva, care urmează linia unui decret prezidenţial intitulat „Să punem capăt subvenţionării frontierelor deschise de către contribuabili”.

Boala, o „cheltuială de sute de mii de dolari”

Autorităţile americane justifică măsura prin costurile ridicate generate de anumite boli cronice. Potrivit documentului, tratamentele pentru astfel de afecţiuni pot ajunge la „sute de mii de dolari” de-a lungul vieţii unui pacient.

Funcţionarii consulari sunt, astfel, invitaţi să verifice veniturile, economiile şi acoperirea medicală a fiecărui solicitant, inclusiv în cazul pensionarilor, care trebuie să demonstreze că se pot întreţine fără un loc de muncă.

Vor fi analizate chiar şi costurile potenţiale ale unei instituţionalizări pe termen lung, de exemplu, şederile în centre de îngrijire sau aziluri de bătrâni.

Doar pentru vize de imigrare permanentă

Noile reguli se aplică exclusiv celor care solicită vize de imigrant, adică rezidenţă permanentă. Ele nu vizează turiştii, studenţii sau alţi vizitatori temporari.

Această politică face parte dintr-o tendinţă mai amplă de ierarhizare a imigraţiei în funcţie de criterii economice şi de sănătate. De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a impulsionat mai multe măsuri similare: a crescut taxele pentru vizele H-1B destinate muncitorilor străini calificaţi, care pot ajunge până la 100.000 de dolari pe an şi a introdus o „carte aurie” pentru investitori şi donatori importanţi.

În viziunea administraţiei Trump, doar candidaţii „autonomi” şi „contributivi” ar trebui să poată accesa teritoriul american.

Critici privind discriminarea

Organizaţiile pentru drepturile omului avertizează că noua directivă riscă să ducă la discriminare pe criterii de sănătate sau greutate. Pe de altă parte, susţinătorii lui Trump consideră măsura „de bun-simţ” şi necesară pentru a proteja sistemul social american, descris drept „deja fragilizat”.

Statele Unite se confruntă ele însele cu o criză majoră de sănătate publică, având aproape 40% dintre adulţi obezi. Criticii îl acuză însă pe Trump că instrumentalizează această realitate pentru a justifica o politică migratorie tot mai restrictivă, centrată pe productivitate şi independenţă economică.

Mai mult, agenţii consulari, care nu sunt specialişti în domeniul medical, ar urma să evalueze dosare de sănătate complexe, ceea ce ridică semne de întrebare privind corectitudinea deciziilor.

Oficial, directiva nu a intrat încă în vigoare, dar potrivit Le Figaro, mai multe consulate ar fi început deja să o aplice experimental.