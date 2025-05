De ce a fost eliminată România din programul Visa Waiver și ce urmează. Explicațiile unui expert în politică externă

A stârnit numeroase reacții decizia administrației americane de a retrage România din programul Visa Waiver ce permite călătoriile fără viză în SUA. Un cunoscut analist consultat de „Adevărul” explică de ce trebuie să fim optimiști.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat pentru „Adevărul” de ce nu trebuie să cădem într-un anti-americanism păgubos după anunțarea deciziei și de ce trebuie totuși să avem un optimism moderat.

„Cred că de vină este coincidența nefericită a momentului în care România trebuia să intre în acest program, cu intenția noii administrații americane, de a înăspri condițiile de control a frontierelor și mai ales a imigrației și, bineînțeles, interesului de a privi în detaliu chestiunea infracționalității de origine străină. Sigur că românii nu reprezintă decât cetățenii, românii nu reprezintă decât o infimă parte din străinii care comit infracțiuni pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, infimă parte dintre cei care forțează ilegal frontierele Statelor Unite ale Americii. Totuși există asemenea cazuri și, fără îndoială, acestea au reprezentat motivul pentru care noua administrație a preferat să nu privească îndeplinirea criteriilor tehnice de către România, criterii care au fost reale și s-au făcut cu asistența statului american. Noua administrație nu s-a mai uitat la niciun aspect ce ținea de vechea administrație și a preferat, practic, să plece de la zero cu toate dosarele care erau moștenite de la administrația Biden. Și cred că aici stă explicația eliminării României din programul Visa Waiver. Cred că trebuie să ne păstrăm calmul, să nu picăm într-un anti-americanism care este păgubos, nu poate fi decât păgubos pentru România. Și pentru dosarul Schengen am așteptat 10 ani și cu toate acestea am făcut eforturi constante”, este de părere analistul Ștefan Popescu.

Reputatul analist este convins că la un moment dat România va intra în programul Visa Waiver, așa cum a intrat și în spațiul Schengen.

Ștefan Popescu a precizat și ce trebuie făcut în perioada următoare și de ce românii nu trebuie să dramatizeze decizia administrației americane.

„Restabilirea dialogului cu o nouă administrație a început. Am avut o delegație a unor membri ai Congresului în România. Avem câțiva observatori delegați pentru alegerile din România. Deci contactele au început să se restabilească. Cred că trebuie să privim cu calm, să facem o evaluare realistă a dosarului României împreună cu autoritățile de la Washington. Și pe urmă să stabilim în comun pașii pe care îi avem de urmat. Dar în niciun caz să dramatizăm, pentru că dramatizarea nu duce decât la blocaj. De asemenea, instrumentarea politică. Nu avem nevoie de așa ceva. Ați văzut că până la urmă și dosarul Schengen s-a deblocat în cele din urmă”, adaugă Ștefan Popescu.

„Viza americană se obține foarte ușor”

Expertul de politică externă consultat de „Adevărul” a mai venit cu o precizare foarte importantă.

„Decizia administrației de la Washington înseamnă de fapt reluarea procesului de la zero. Nu înseamnă că România a pierdut acum orice șansă de a intra în Statele Unite ale Americii. Și mai este un aspect important ce trebuie avut în vedere. Visa americană se obține foarte ușor. Orice om de bună credință care a plecat ca simplu turist în Statele Unite ale Americii a putut constata banalitatea procesului prin care se obține o viză americană. Eu însumi am fost în toamna trecută la invitația guvernului american. Am putut observa la Ambasada SUA turiști care așteptau să intre la ghișeu. Interviul care a durat mai puțin de 5 minute pentru persoanele care mergeau să viziteze diverse obiective din Statele Unite ale Americii. Organizarea e perfectă. Cred că nu este bine să facem paralele cu coziile de la vize pe care le aveau românii în anii 90, imediat după 1989. Pentru că este vorba de o altă situație. Trebuie să privim toate elementele înainte de a formula o concluzie. Eu nu zic să fim optimiști 100%, dar să avem totuși un optimism moderat. În niciun caz comerțul dintre Statele Unite și România nu este afectat. Parteneriatul strategic nu este de asemenea afectat. Nu intră, trebuie să separăm lucrurile. Mult mai important a fost dosarul Schengen decât procesul Visa Waiver. TIR-urile românești nu așteaptă la frontiera cu Statele Unite ale Americii. Așteptau însă la frontierele cu Ungaria înainte de a intra în Schengen”, mai spune cunoscutul specialist.

Ștefan Popescu și-a luat doctoratul la Sorbona în istoria relaţiilor internaţionale contemporane, iar teza sa de doctorat a obţinut distincţia Summa cum laude. Are de asemenea masterat în geopolitică la Universitatea Paris 1 – Sorbona şi la Şcoala Normală Superioară din Paris. Pe parcursul studiilor doctorale a fost bursier al Agenţiei Universitare a Francofoniei şi al Şcolii Franceze din Roma.

De-a lungul carierei sale a fost printre altele consilier/chargé de mission la Înaltul Consiliu al Francofoniei (2005-2006), profesor-cercetător invitat la Centrul de Istorie al Relaţiilor Internaţionale Contemporane, Institutul Pierre Renouvin al Universităţii Paris 1 – Sorbona (2002-2008), consilier pentru Francofonie la cabinetul ministrului Afacerilor Externe (2012).

Anunțul SUA

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri 2 mai că Departamentul de Securitate Naţională al SUA a luat decizia de a reconsidera includerea României în programul Visa Waiver.

Inițial, pe 10 ianuarie 2025, înainte ca Joe Biden să fie înlocuit de Donald Trump la Casa Albă, administraţia americană anunța oficial intrarea României în programul Visa Waiver şi urma ca cetățenii români să poată călători fără vize în SUA după 31 martie.

Administrația americană suspendase pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver

Numai că pe 25 martie 2025, administraţia americană a anunțat că suspendă pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, ceea ce înseamnă că românii vor avea în continuare nevoie de viză pentru a călători în SUA.