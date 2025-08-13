search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
Trump vrea să folosească mineralele ucrainene ca monedă de schimb cu Putin. Planul pus la cale de președintele SUA

Publicat:

Donald Trump ar intenționa să-i ofere președintelui Putin acces la mineralele rare obținute prin acordul cu Ucraina, ca parte a unei tentative de a-l convinge să oprească războiul din Ucraina, potrivit The Telegraph. 

Planul președintelui Trump prevede și un acord cu Rusia pe mineralele Ucrainei / Sursa foto: cfr.org
Președintele american se pregătește să participe la întâlnirea din Alaska cu un pachet de propuneri menite să atragă interesul lui Vladimir Putin. Printre acestea se numără oportunități de afaceri legate de resurse naturale din Alaska, care ar putea ajunge sub controlul Kremlinului, dar și posibila ridicare a sancțiunilor impuse Rusiei în domeniul industriei de aviație, potrivit surselor citate de The Telegraph.

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, se află printre personajele din administrație care-l pregătesc pe Trump înainte de întâlnirea cu Putin. Bessent face inventarul „trocurilor” economice pe care SUA le poate face cu Rusia pentru a grăbi un acord de pace în Ucraina.

Putin ar putea primi acces la mineralele ucrainene obținute de Trump

Printre propuneri se numără și cea în care Putin ar urma să primească acces la mineralele rare ucrainene, pe care SUA le-au obținut prin presiunile la adresa lui Zelensky, potricit antena3.ro. 

Miercuri, la puțin timp după discuția sa cu liderii europeni și cu Zelenski, Trump l-a amenințat pe Putin cu „consecințe severe” dacă își dă seama că liderul rus nu este „serios” în privința păcii.

Liderul american și-a dezvăluit și intenția de a mai organiza o întâlnire bilaterală sau trilaterală la care să participe și Putin și Zelenski.

Ucraina ar deține în jur de zece la sută din rezervele globale de litiu, un material crucial folosit în producția de baterii și dispozitive.

Două dintre cele mai mari depozite de litiu ale Ucrainei sunt deja sub ocupația invadatorilor, iar Putin deja își revendică controlul asupra mineralelor valoroase din regiunile pe care le controlează militar.

Planul pregătit la Casa Alba pentru a-l convine pe Putin să renunțe la război

„Avem o serie de stimulente (n. red. – pentru Putin), iar un potențial acord pe pământuri și minerale rare poate fi unul dintre ele”, a declarat o sursă familiarizată cu situația.

America lui Trump și Ucraina au semnat, în mai, un acord pentru minerale rare, după ce președintele american a pus presiune pe țara invadată să-i plătească ajutorul militar și umanitar trimis în ultimii trei ani de război.

Alte astfel de stimulente ar include ridicarea interdicțiilor de export pe piese și echipamente aviatice, cruciale pentru a reînvia industria aviatică a Rusiei, schilodită de sancțiunile occidentale. 

În jur de 30 la sută dintre modelele occidentale de avioane din Rusia ar putea rămâne la sol în următorii cinci ani pentru că nu mai beneficiază de mentenanță și piese de schimb.

Ridicarea sancțiunilor pe avioane ar putea să fie benefică pentru producătorul american Boeing, pentru că rușii au peste 700 de avioane care folosesc piese produse de acesta. 

Rusia se confruntă de multă vreme cu incidente aviatice majore din cauza faptului că industria nu mai poate obține servicii și piese din occident. Recent, un avion An-24 s-a prăbușit în Orientul Îndepărtat, incident care a dus la moartea tuturor celor 48 de pasageri de la bord.

Resurse minerale din Alaska i-ar putea fi oferite cadou lui Putin

Trump are de gând să-i ofere lui Putin inclusiv oportunități de a obține resurse din Alaska, din strâmtoarea care separă teritoriul american de cel rus.

Alaska, separată de rusia de doar câțiva kilometri de strâmtoare (Bering), este un teritoriu bogat în resurse, inclusiv petrol și gaze. În jur de 13 procente din petrolul global s-ar afla în statul american.

Surse din guvernul de la Londra au spus că astfel de oferte ar fi acceptabile pentru europeni, atâta timp cât nu ar fi evident că Putin este răsplătit pentru faptul că a invadat Ucraina. 

Cum s-ar putea folosi „modelul” israelian pentru pacea din Ucraina

Ocupația israeliană din Cisiordania ar putea să devină modelul pentru oprirea războiului din Ucraina.

Astfel, Rusia ar putea să aibă controlul militar și economic al teritoriilor ocupate din Ucraina, sub un organism juridic propriu, similar cu felul în care Israelul controlează Cisiordania ocupată.

Propunerea a apărut în cadrul unei discuții între Steve Witkoff și diplomați ruși, săptămânile trecute, mai precizează sursa citată. 

SUA

