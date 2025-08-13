search
Miercuri, 13 August 2025
Totul despre baza militară unde Trump va negocia cu Putin. Fortăreața izolată deține avioane de luptă unice în lume

Publicat:

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri într-un loc izolat din Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson, unde zăpezile și munții devin martori ai unui summit neașteptat între liderii celor două superputeri.   

Cum arată baza militară unde vor negocia Trump și Putin pacea din Ucraina / Sursa foto: Millie
Cum arată baza militară unde vor negocia Trump și Putin pacea din Ucraina / Sursa foto: Millie

Ce se știe despre locul special ales pentru negocierile SUA-Rusia 

Elmendorf-Richardson reunește baza Elmendorf a Forțelor Aeriene și Fort Richardson al Armatei SUA. Este cea mai mare bază militară din Alaska și găzduiește peste 32.000 de persoane – aproximativ 10% din populația Anchorage.

Zona este importantă și pentru Rusia: SUA au cumpărat Alaska de la Imperiul Rus acum 158 de ani.

Cum arată baza militară unde vor negocia Trump și Putin pacea din Ucraina / Sursa foto: Millie
Cum arată baza militară unde vor negocia Trump și Putin pacea din Ucraina / Sursa foto: Millie

De fapt, Insula Little Diomede din Alaska se află la mai puțin de trei mile de Insula Big Diomede a Rusiei, în Strâmtoarea Bering, ceea ce arată cât de apropiate sunt cele două țări din punct de vedere geografic.

În timpul Războiului Rece, baza era considerată „deosebit de importantă” pentru apărarea SUA împotriva fostei Uniuni Sovietice, potrivit Library of Congress.  

Baza Elmendorf-Richardson găzduiește avioane precum F-22 Raptor – un avion de luptă pe care Forțele Aeriene îl consideră „incomparabil cu orice alt avion de luptă cunoscut sau proiectat”.

Avioanele de luptă, în timpul exercițiilor militare din zona / Sursa foto: US Air Force
Avioanele de luptă, în timpul exercițiilor militare din zona / Sursa foto: US Air Force

Departamentul Apărării al SUA descrie zona ca având „munți acoperiți de zăpadă pitorești și majestuoși, lacuri, râuri, ghețari și o mulțime de animale sălbatice”.

De asemenea, vizitatorii care încearcă să ajungă cu mașina la bază sunt sfătuiți să aducă kituri de urgență, mâncare, pături și combustibil suplimentar, deoarece locația este extrem de izolată.

Construcția Elmendorf a început la 8 iunie 1940, în contextul în care SUA căutau un aerodrom militar permanent în apropiere de Anchorage.

Pistele bazei au fost finalizate în ianuarie 1941, extinse în 1945 și modernizate cu platforme de beton în 1957.

Militarii americani fac regulat numeroase exerciții la baza din Alaska / Sursa foto: News Sky
Militarii americani fac regulat numeroase exerciții la baza din Alaska / Sursa foto: News Sky

Negocierile din inima zăpezilor

Baza militară Elmendorf-Richardson, din Anchorage, se află într-o zonă importantă atât pentru America, cât și pentru Rusia. În timp ce Anchorage a găzduit numeroși președinți americani, Vladimir Putin nu a vizitat niciodată orașul în perioada sa la Kremlin.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri la îndepărtata Bază Mixtă Elmendorf-Richardson, o instalație militară americană din Anchorage, Alaska.

Consilierul pentru afaceri externe al lui Vladimir Putin, Yuri Ushakov, a declarat: „Pare absolut logic ca delegația noastră să zboare pur și simplu peste Strâmtoarea Bering, iar un summit atât de important și așteptat al liderilor celor două țări să aibă loc în Alaska.”

Citește și: „Pacea din Alaska”. Ajută sau nu la securitatea Europei?

Organizarea discuțiilor aici concentrează conversația acolo unde mizele teritoriale și energetice globale sunt mari, iar președintele american prosperă în fața spectacolului. Frontiera aspră a Alaskăi se potrivește cu înclinația sa pentru teatralitate, scriu jurnaliștii de la news.sky.com

Militarii americani, în timpul antrenamentelor de la baza militară din Alaska / Sursa foto: News Sky
Militarii americani, în timpul antrenamentelor de la baza militară din Alaska / Sursa foto: News Sky

Totuși, administrația Trump a gestionat și așteptările legate de un eventual acord de pace. Marți, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris întâlnirea ca un „exercițiu de ascultare” pentru a obține o „înțelegere mai bună” a situației.

Deși Kievul și aliații săi europeni speră ca discuțiile să conducă la o concluzie care să pună capăt conflictului, există temeri că președintele SUA ar putea propune ca Ucraina să cedeze o parte din teritoriu Rusiei ca parte a unui acord de pace – în ciuda faptului că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va fi prezent la summit, potrivit independent.co.uk

Decizia președintelui american de a organiza discuții despre conflictul Rusia-Ucraina în Alaska a fost criticată de unii.

Baza militară este una dintre cele mai mari / Sursa: Alaska National Guard
Baza militară este una dintre cele mai mari / Sursa: Alaska National Guard

„Este ușor de imaginat că Putin ar putea susține în întâlnirile cu Trump: ‘Ei bine, uite, teritoriile se pot schimba de mâini’”, a spus Nigel Gould-Davies, fost ambasador britanic în Belarus.

Citește și: Întâlnire cu vedere la ghețar. Trump și Putin ar putea discuta la un resort de lux din Alaska

„‘V-am dat Alaska. De ce Ucraina nu ne poate oferi o parte din teritoriul său?” a mai spus fostul ambasador.

Ce președinți au mai pus piciorul îm baza militară din Alaska

Cum este asigurată paza demnitarilor la baza militară / Sursa foto: AFP
Cum este asigurată paza demnitarilor la baza militară / Sursa foto: AFP

Deși aceasta va fi prima călătorie a lui Trump în Alaska de la începutul celui de-al doilea mandat, el a vizitat de mai multe ori Elmendorf-Richardson în primul său mandat.

Joe Biden și Barack Obama au vizitat de asemenea; în 2015, Obama a devenit primul președinte american care a pășit la nord de Cercul Arctic în timpul unei vizite.

Air Force One, la baza militară, în timpul vizitei președintelui Obama / Sursa foto: News Sky
Air Force One, la baza militară, în timpul vizitei președintelui Obama / Sursa foto: News Sky
SUA

Top articole

