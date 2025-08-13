Totul despre baza militară unde Trump va negocia cu Putin. Fortăreața izolată deține avioane de luptă unice în lume

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri într-un loc izolat din Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson, unde zăpezile și munții devin martori ai unui summit neașteptat între liderii celor două superputeri.

Ce se știe despre locul special ales pentru negocierile SUA-Rusia

Elmendorf-Richardson reunește baza Elmendorf a Forțelor Aeriene și Fort Richardson al Armatei SUA. Este cea mai mare bază militară din Alaska și găzduiește peste 32.000 de persoane – aproximativ 10% din populația Anchorage.

Zona este importantă și pentru Rusia: SUA au cumpărat Alaska de la Imperiul Rus acum 158 de ani.

De fapt, Insula Little Diomede din Alaska se află la mai puțin de trei mile de Insula Big Diomede a Rusiei, în Strâmtoarea Bering, ceea ce arată cât de apropiate sunt cele două țări din punct de vedere geografic.

În timpul Războiului Rece, baza era considerată „deosebit de importantă” pentru apărarea SUA împotriva fostei Uniuni Sovietice, potrivit Library of Congress.

Baza Elmendorf-Richardson găzduiește avioane precum F-22 Raptor – un avion de luptă pe care Forțele Aeriene îl consideră „incomparabil cu orice alt avion de luptă cunoscut sau proiectat”.

Departamentul Apărării al SUA descrie zona ca având „munți acoperiți de zăpadă pitorești și majestuoși, lacuri, râuri, ghețari și o mulțime de animale sălbatice”.

De asemenea, vizitatorii care încearcă să ajungă cu mașina la bază sunt sfătuiți să aducă kituri de urgență, mâncare, pături și combustibil suplimentar, deoarece locația este extrem de izolată.

Construcția Elmendorf a început la 8 iunie 1940, în contextul în care SUA căutau un aerodrom militar permanent în apropiere de Anchorage.

Pistele bazei au fost finalizate în ianuarie 1941, extinse în 1945 și modernizate cu platforme de beton în 1957.

Negocierile din inima zăpezilor

Baza militară Elmendorf-Richardson, din Anchorage, se află într-o zonă importantă atât pentru America, cât și pentru Rusia. În timp ce Anchorage a găzduit numeroși președinți americani, Vladimir Putin nu a vizitat niciodată orașul în perioada sa la Kremlin.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri la îndepărtata Bază Mixtă Elmendorf-Richardson, o instalație militară americană din Anchorage, Alaska.

Consilierul pentru afaceri externe al lui Vladimir Putin, Yuri Ushakov, a declarat: „Pare absolut logic ca delegația noastră să zboare pur și simplu peste Strâmtoarea Bering, iar un summit atât de important și așteptat al liderilor celor două țări să aibă loc în Alaska.”

Organizarea discuțiilor aici concentrează conversația acolo unde mizele teritoriale și energetice globale sunt mari, iar președintele american prosperă în fața spectacolului. Frontiera aspră a Alaskăi se potrivește cu înclinația sa pentru teatralitate, scriu jurnaliștii de la news.sky.com.

Totuși, administrația Trump a gestionat și așteptările legate de un eventual acord de pace. Marți, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris întâlnirea ca un „exercițiu de ascultare” pentru a obține o „înțelegere mai bună” a situației.

Deși Kievul și aliații săi europeni speră ca discuțiile să conducă la o concluzie care să pună capăt conflictului, există temeri că președintele SUA ar putea propune ca Ucraina să cedeze o parte din teritoriu Rusiei ca parte a unui acord de pace – în ciuda faptului că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va fi prezent la summit, potrivit independent.co.uk

Decizia președintelui american de a organiza discuții despre conflictul Rusia-Ucraina în Alaska a fost criticată de unii.

„Este ușor de imaginat că Putin ar putea susține în întâlnirile cu Trump: ‘Ei bine, uite, teritoriile se pot schimba de mâini’”, a spus Nigel Gould-Davies, fost ambasador britanic în Belarus.

„‘V-am dat Alaska. De ce Ucraina nu ne poate oferi o parte din teritoriul său?” a mai spus fostul ambasador.

Ce președinți au mai pus piciorul îm baza militară din Alaska

Deși aceasta va fi prima călătorie a lui Trump în Alaska de la începutul celui de-al doilea mandat, el a vizitat de mai multe ori Elmendorf-Richardson în primul său mandat.

Joe Biden și Barack Obama au vizitat de asemenea; în 2015, Obama a devenit primul președinte american care a pășit la nord de Cercul Arctic în timpul unei vizite.