Trump, după convorbirea cu liderii europeni: „Vor exista consecințe grave” dacă Rusia nu pune capăt războiului

Președintele american Donald Trump a făcut primele declarații după videoconferința cu liderii europeni și a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă vor exista consecințe în condițiile în care Rusia refuză un armistițiu vineri, când cei doi lideri vor avea un summit în Alaska dedicat războiului din Ucraina.

Liderii europeni au salutat ca pozitivă convorbirea cu președintele american Donald Trump înaintea summitului din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, declarând că „împărtășesc în mare măsură” obiectivele acestuia, mai cu seama privind faptul că încheierea unui armistițiu este o chestiune prioritară.

Întrebat dacă Rusia s-ar confrunta cu consecințe pentru că nu va ajunge la un acord de pace privind Ucraina, Trump a răspuns: „Da, se vor confrunta”.

Întrebat ce ar presupune aceste represalii, el a răspuns: „Vor exista, nu trebuie să spun acum, vor exista consecințe foarte grave.”

Președintele american a spus că avut o convorbire „foarte bună” privind Ucraina, la care a participat și Zelenski, catalogând în general dialogul ca fiind de „nota 10”, „foarte prietenos”.

El a precizat că există o șansă foarte mare pentru o a doua întâlnire, la care să ia parte și Zelenski, și care se așteaptă să fie „mai productivă decât prima” cu Putin, care are scopul de a-i permite lui Trump să-și dea seama „cum stăm și ce facem”.

„A doua întâlnire, dacă prima merge bine, o vom organiza rapid”, a precizat Trump.

„Aș dori să o avem aproape imediat. Și vom avea o a doua întâlnire rapidă între președintele Putin, președintele Zelenski și mine, dacă doresc să fiu prezent, iar aceasta ar fi o întâlnire în care poate s-ar putea rezolva totul, dar... se pot obține anumite lucruri mărețe și în prima [întâlnire], va fi o întâlnire foarte importantă, dar mai întâi e vorba de pregătirea terenului pentru a doua întâlnire”.

El a spus că totuși, în funcție de cum va decurge întâlnirea sa cu Putin, va decide oportunitatea unei a doua, care să-l implice și pe Zelenski.

„S-ar putea să nu existe o a doua întâlnire, pentru că, dacă voi considera că nu este potrivit să o organizăm, pentru că nu am primit răspunsurile pe care trebuie să le avem, atunci nu vom avea o a doua întâlnire.”