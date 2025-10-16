search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Donald Trump, cină de lux la Casa Albă pentru miliardarii care finanțează noua sală de bal

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a oferit miercuri o cină de lux pentru miliardarii și companiile care au donat sume uriașe pentru construirea unei noi săli de bal la Casa Albă, un proiect estimat la 250 de milioane de dolari și finanțat exclusiv din fonduri private. 

Donald Trump a organizat o cină de lux FOTO: X / @KellieMeyerNews
Donald Trump a organizat o cină de lux FOTO: X / @KellieMeyerNews

Donald Trump a organizat evenimentul pentru a le mulțumi personal sponsorilor generoși care contribuie la ridicarea noii săli de bal, aflate în construcție în incinta Casei Albe. Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai unor giganți din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft și Palantir, dar și ai companiei de apărare Lockheed Martin, potrivit presei americane care a obținut lista oficială a invitaților.

De asemenea, gemenii Cameron și Tyler Winklevoss, fondatorii platformei de criptomonede Gemini, au fost prezenți la eveniment, potrivit unui jurnalist AFP aflat în sală.

„25 de milioane de dolari ar fi suficient?”

În discursul său, Donald Trump i-a felicitat pe invitați pentru implicare și sprijin financiar: „Mulți dintre voi v-ați arătat foarte, foarte generoși”, le-a spus el, potrivit News.ro. „Adică, unii dintre voi, care stați aici în fața mea, mă întrebați: «Domnule, 25 de milioane de dolari ar fi suficient?». Eu am răspuns: «Accept»”.

Potrivit președintelui american, noua sală de bal este finanțată integral din fonduri private. O parte din bani, mai exact 22 de milioane de dolari, provin dintr-un acord încheiat cu YouTube în septembrie, după ce compania a suspendat contul lui Trump în urma atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Sursa video: X / @EricLDaugh

Cea mai amplă extindere a Casei Albe din ultimul secol

În timpul serii, Trump a tras cortinele sălii de est, oferindu-le oaspeților o privire asupra lucrărilor în desfășurare. Noua sală de bal va fi cea mai mare extindere a Casei Albe din ultimii o sută de ani.

Construcția va avea patru pereți din sticlă antiglonț, va putea găzdui până la 1.000 de persoane și este proiectată astfel încât să poată găzdui inclusiv o ceremonie de învestire prezidențială.

De la revenirea sa la putere în ianuarie, Donald Trump a inițiat mai multe schimbări la Casa Albă: a redecorat Biroul Oval cu ornamente aurii și a transformat grădina de trandafiri într-un patio.

„Arcul lui Trump”, un nou simbol monumental

Pe lângă proiectul sălii de bal, președintele a prezentat și planurile pentru construirea unui arc monumental lângă memorialul Lincoln din Washington. Acesta ar urma să fie mai impunător decât Arcul de Triumf din Paris.

Trump a ridicat chiar o machetă a construcției, supranumită deja „Arcul lui Trump”, după ce primele fotografii au fost publicate de AFP. „Va fi cu adevărat frumos”, a comentat liderul american, zâmbind.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
gandul.ro
image
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
mediafax.ro
image
El e românul care l-a ajutat pe Gică Hagi să antreneze Galatasaray, apoi l-a demis! Întâlnire surpriză cu Erdogan!
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Băiat de 14 ani, căzut de la etajul 3 al unui bloc din București. Un preot l-a găsit în curtea unei biserici
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Iohannis, la pământ! ANAF a dat noi detalii despre caz: 'Averi care nu pot fi justificate'
playtech.ro
image
“Hai să joci pentru România!” Mircea Lucescu a plecat din țară ca să convingă un fotbalist să vina la națională! Ce spune de austriacul Florucz
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde se grăbea aceasta, împreună cu fiica sa: „Doi copii au rămas fără mamă”
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Se schimbă complet vremea! Anunțul ANM
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el

OK! Magazine

image
Frumoasele prințese s-au reunit! Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei au arătat perfect la întâlnirea de la Castelul Windsor

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”