Video Donald Trump, cină de lux la Casa Albă pentru miliardarii care finanțează noua sală de bal

Președintele american Donald Trump a oferit miercuri o cină de lux pentru miliardarii și companiile care au donat sume uriașe pentru construirea unei noi săli de bal la Casa Albă, un proiect estimat la 250 de milioane de dolari și finanțat exclusiv din fonduri private.

Donald Trump a organizat evenimentul pentru a le mulțumi personal sponsorilor generoși care contribuie la ridicarea noii săli de bal, aflate în construcție în incinta Casei Albe. Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai unor giganți din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft și Palantir, dar și ai companiei de apărare Lockheed Martin, potrivit presei americane care a obținut lista oficială a invitaților.

De asemenea, gemenii Cameron și Tyler Winklevoss, fondatorii platformei de criptomonede Gemini, au fost prezenți la eveniment, potrivit unui jurnalist AFP aflat în sală.

„25 de milioane de dolari ar fi suficient?”

În discursul său, Donald Trump i-a felicitat pe invitați pentru implicare și sprijin financiar: „Mulți dintre voi v-ați arătat foarte, foarte generoși”, le-a spus el, potrivit News.ro. „Adică, unii dintre voi, care stați aici în fața mea, mă întrebați: «Domnule, 25 de milioane de dolari ar fi suficient?». Eu am răspuns: «Accept»”.

Potrivit președintelui american, noua sală de bal este finanțată integral din fonduri private. O parte din bani, mai exact 22 de milioane de dolari, provin dintr-un acord încheiat cu YouTube în septembrie, după ce compania a suspendat contul lui Trump în urma atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Sursa video: X / @EricLDaugh

Cea mai amplă extindere a Casei Albe din ultimul secol

În timpul serii, Trump a tras cortinele sălii de est, oferindu-le oaspeților o privire asupra lucrărilor în desfășurare. Noua sală de bal va fi cea mai mare extindere a Casei Albe din ultimii o sută de ani.

Construcția va avea patru pereți din sticlă antiglonț, va putea găzdui până la 1.000 de persoane și este proiectată astfel încât să poată găzdui inclusiv o ceremonie de învestire prezidențială.

De la revenirea sa la putere în ianuarie, Donald Trump a inițiat mai multe schimbări la Casa Albă: a redecorat Biroul Oval cu ornamente aurii și a transformat grădina de trandafiri într-un patio.

„Arcul lui Trump”, un nou simbol monumental

Pe lângă proiectul sălii de bal, președintele a prezentat și planurile pentru construirea unui arc monumental lângă memorialul Lincoln din Washington. Acesta ar urma să fie mai impunător decât Arcul de Triumf din Paris.

Trump a ridicat chiar o machetă a construcției, supranumită deja „Arcul lui Trump”, după ce primele fotografii au fost publicate de AFP. „Va fi cu adevărat frumos”, a comentat liderul american, zâmbind.