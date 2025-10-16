search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Trump propune un „fond al victoriei" pentru Ucraina, finanțat din tarifele impuse Chinei. Îl vor ajuta europenii?

Publicat:

Într-un gest cu ecouri geopolitice majore, fostul președinte american Donald Trump pregătește lansarea unui „fond al victoriei Ucrainei”, care ar urma să fie finanțat din noile taxe vamale aplicate importurilor din China. Potrivit The Telegraph, inițiativa – în mod clar calibrată pentru a pune presiune asupra Moscovei și pentru a repoziționa Washingtonul în dosarul ucrainean – va fi prezentată oficial în cursul acestei săptămâni, în contextul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.

Donald Trump, președintele SUA/FOTO:EPA/EFE
Donald Trump, președintele SUA/FOTO:EPA/EFE

În centrul planului se află o taxă vamală colosală, de 500% pentru produsele provenite din China, fondurile urmând să fie redirecționate pentru achiziționarea de armament destinat Ucrainei. Ideea are un scop declarat: îngenuncherea economică a Kremlinului și forțarea lui Vladimir Putin să revină la masa negocierilor – eventual, sub arbitrajul politic oferit de un tandem Trump-Zelenski.

„Trump ne-a cerut mie și ambasadorului să transmitem partenerilor europeni că susținem ideea unui <<tarif al victoriei>> – un mecanism care poate fi interpretat fie ca o taxă pe petrolul rusesc, fie ca o măsură de sprijin direct pentru Ucraina, prin intermediul Chinei,” a declarat Scott Bessent, actualul secretar al Trezoreriei americane și unul dintre consilierii economici de încredere ai lui Trump.

De la scepticism la ofensivă: Trump își nuanțează poziția față de Kiev

Este o schimbare de poziție vizibilă față de retorica anterioară a președintelui republican. În trecut, Trump afirmase că Ucraina nu are „cărțile” necesare pentru a obține o victorie militară, sugerând mai degrabă o soluție de compromis. Tonul său din ultimele zile însă – în special după recentele blocaje diplomatice cu Rusia – arată o creștere a nemulțumirii față de Putin și o mai mare deschidere către oferirea de sprijin militar consistent Ucrainei.

La reuniunea NATO de la începutul săptămânii, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că „Statele Unite sunt pregătite să sprijine Ucraina într-un mod în care numai America poate face acest lucru”. El a făcut apel, totodată, la aliații occidentali să crească achizițiile de armament american pentru Ucraina prin intermediul programului PURL, o inițiativă recent extinsă.

Europa, între susținere declarativă și rețineri tactice

Totuși, propunerea privind tarifele punitive aplicate Chinei riscă să adâncească diviziunile transatlantice. Deși în declarații oficialii NATO recunosc rolul indirect jucat de Beijing în susținerea războiului dus de Rusia – prin achiziționarea masivă de energie și exporturile cu dublă întrebuințare – majoritatea guvernelor europene, inclusiv cel britanic, se feresc să desemneze China drept „inamic” în mod oficial.

The Telegraph notează că propuneri similare privind sancționarea Beijingului au fost anterior respinse în capitalele europene din considerente comerciale și strategice. Acest context tensionat pune sub semnul întrebării viabilitatea unei eventuale „coaliții tarifare” conduse de SUA.

Miza militară: Tomahawk-uri, dar cu rezerve

Între timp, chestiunea sprijinului militar direct rămâne pe masa negocierilor. Potrivit unor surse citate de publicația britanică, SUA analizează posibilitatea de a furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete de croazieră Tomahawk, capabile să lovească ținte aflate la peste 2.000 km distanță.

Deși decizia ar marca o escaladare simbolică importantă, analiștii avertizează că impactul pe teren va fi limitat. Stacey Pettyjohn, directoare a programului de apărare din cadrul Center for a New American Security, subliniază că aceste rachete, deși utile în cadrul unor „lovituri combinate complexe”, nu pot susține o campanie de atac în profunzime de lungă durată, în lipsa unui stoc consistent și a integrării cu alte mijloace ofensive.

Declarațiile lui Trump de miercuri, în care a lăsat să se înțeleagă că Ucraina se pregătește să „treacă la ofensivă”, au fost interpretate de mai mulți observatori drept o pregătire a opiniei publice americane pentru un nou val de sprijin militar, posibil chiar cu armament de ultimă generație.

Rămâne de văzut în ce măsură acest „tarif al victoriei” se va transforma dintr-un instrument de presiune retorică într-o politică economică concretă, acceptată de Congres și susținută de Europa.

Până atunci, însă, semnalul politic este clar: Trump vrea să preia din nou controlul narativului în privința Ucrainei. Iar dacă asta înseamnă să taxeze China pentru a înarma Kievul, este dispus să-și asume riscul.

SUA


