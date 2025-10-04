search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Israelul ordonă armatei să oprească atacurile în Gaza, pentru a pregăti planul lui Trump

Război în Israel
Publicat:

Conducerea politică a Israelului a ordonat armatei să reducă operațiunile militare în Gaza, pregătindu-se să pună în aplicare prima fază a planului lui Donald Trump de încheiere a războiului și eliberarea ostaticilor.

Benjamin Netanyahu FOTO: Profimedia
Benjamin Netanyahu FOTO: Profimedia

Decizia vine după ce Hamas a acceptat parțial propunerea americană, iar negocierile pentru pace par să câștige teren, deși violențele continuă pe teren.

Într-un comunicat, armata israeliană a spus că a fost direcționată să „avanseze starea de pregătire” pentru prima parte a planului Trump. Radioul armatei a raportat că operațiunile în Gaza vor fi reduse la „minimum”, trupele urmând să efectueze doar lovituri defensive, potrivit theguardian.

Ordinele au venit în contextul în care președintele american, Donald Trump, a cerut Israelului să oprească bombardamentele asupra Gaza vineri seara, după ce a salutat acceptarea parțială a propunerii sale de către Hamas pentru încheierea războiului aproape de doi ani din Gaza.

În ciuda cererilor lui Trump, Israelul a continuat să lovească Fâșia Gaza și să asedieze orașul Gaza sâmbătă.

Cel puțin șase civili palestinieni, inclusiv doi copii, au fost uciși în lovituri israeliene asupra unei case din Gaza și a unui cort care adăpostea persoane strămutate în al-Mawasi. Dronelor li s-a atribuit lovirea unui grup de oameni lângă o brutărie din centrul orașului Gaza, ucigând „zeci de persoane”, potrivit agenției de știri palestiniene Wafa.

Purtătorul de cuvânt arab al armatei israeliene, Avichay Adraee, a avertizat locuitorii să nu se întoarcă în nordul Gaza sau în orașul Gaza, unde trupele israeliene încă operează, într-o postare pe X sâmbătă dimineață.

Hamas a acceptat să elibereze toți cei 48 de ostatici rămași și să cedeze puterea de guvernare a Fâșiei Gaza, solicitând totodată negocieri pentru alte aspecte ale propunerii. Trump a declarat că, pe baza răspunsului Hamas, este pregătit pentru pace.

Biroul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat vineri că Israelul este angajat să pună capăt războiului din Gaza. După aprobarea lui Trump a acceptării de către Hamas, prim-ministrul va fi supus presiunii de a implementa planul, care a primit aprobarea largă atât internațional, cât și în Israel.

Politicianul israelian din opoziție, Yair Lapid, a spus vineri noaptea că planul Trump reprezintă o „ocazie reală de a elibera ostaticii și de a pune capăt războiului” și că va susține politic Netanyahu pentru a continua negocierile pentru finalizarea acordului.

Sprijinul PIJ, care deține ostatici israelieni, este un semnal important că Hamas are susținerea altor grupuri militante din Gaza pentru a avansa cu planul Trump.

Ce prevede planul lui Trump

Planul în 20 de puncte al lui Trump prevede încheierea imediată a luptelor în Gaza; eliberarea celor 48 de ostatici israelieni rămași în Gaza în termen de 72 de ore în schimbul a peste 1.000 de deținuți palestinieni; retragerea treptată a forțelor israeliene din Gaza; dezarmarea Hamas și instaurarea unei autorități de tranziție a Fâșiei Gaza conduse de Trump însuși.

Planul mai prevede un aflux de ajutor pentru Gaza, părți ale căreia se confruntă cu foamete din cauza blocadei israeliene asupra teritoriului, precum și reconstrucția Fâșiei devastate.

Răspunsul Hamas la planul Trump nu a menționat nimic despre predarea armelor, o problemă care probabil va trebui rezolvată în negocierile viitoare.

Planul Trump este văzut în mare parte ca nefavorabil pentru Hamas. Israelul, la rândul său, trebuie să ofere puține concesii. Totuși, palestinienii din Gaza sunt disperați să vadă sfârșitul luptelor după aproape doi ani de bombardamente devastatoare, foamete și strămutări.

Războiul Israelului în Gaza a ucis cel puțin 67.074 de palestinieni și a rănit aproximativ 170.000, potrivit autorității de sănătate din Gaza, care spune că majoritatea celor uciși erau civili. Israelul a lansat războiul după ce militanți conduși de Hamas au atacat Israelul pe 7 octombrie 2023, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând 251 ostatici.

În lume

loading Se încarcă comentariile...
