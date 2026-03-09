Trump asigură că prețurile petrolului „vor scădea rapid atunci când amenințarea nucleară a Iranului va fi eliminată”

Președintele Donald Trump a transmis luni, 9 martie, că o creștere „pe termen scurt” a prețurilor petrolului reprezintă „un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea Statelor Unite și a lumii”.

„Prețurile petrolului pe termen scurt, care vor scădea rapid atunci când amenințarea nucleară a Iranului va fi eliminată, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea Statelor Unite și a lumii. DOAR PROȘTII AR CREDE ALTFEL!”

Potrivit Axios, prețurile petrolului au depășit duminică pragul de trei cifre pentru prima dată din 2022, un semn clar că războiul din Orientul Mijlociu afectează aprovizionarea globală și crește costurile pentru consumatori.

Reperul global Brent se tranzacționa inițial duminică seara la 101,81 dolari pe baril, în timp ce WTI, principalul indicator al SUA, era la 101,56 dolari. Ulterior, Brent a urcat peste 108 dolari.

Prețurile petrolului din SUA au crescut și mai mult mai târziu în cursul serii, apropiindu-se de 120 de dolari pe baril peste noapte, înainte de începerea tranzacțiilor din această săptămână.

În România, Guvernul analizează cinci scenarii pentru a preveni depășirea pragului de 10 lei/litrul la carburanți, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Statul are pe masă cinci scenarii în funcție de cum evoluează prețul petrolului și motorinei. Le-am discutat cu ministrul de Finanțe și cu premierul, iar intervențiile vor fi adaptate în funcție de situație. Decizia finală va fi luată săptămâna viitoare”, a spus ministrul Bogdan Ivan, la Antena3.

Scenariile includ, printre altele, reducerea temporară a accizelor și taxelor, care reprezintă aproape 70% din prețul final al carburantului, până la încetarea conflictului din Orientul Mijlociu.

„Suntem hotărâți să activăm mecanisme care să împiedice atingerea unei sume cu două cifre la pompă. Aceste scenarii vor fi discutate aplicat pentru a fi incluse în bugetul pe 2026”, a explicat ministrul.

Creșterea prețului barilului de petrol este cea mai mare săptămânală înregistrată din 1983, iar tensiunile militare din Orientul Mijlociu nu dau semne de diminuare.

În România, prețurile au crescut mai puțin decât în alte state europene: benzina și motorina standard au urcat cu aproximativ 40 de bani, în timp ce în Germania creșterea a fost de 1 leu, în Italia de 1,5 lei și în Spania de 46 de bani.

Amintim că războiul din Orientul Mijlociu a început pe 28 februarie 2026, când Statele Unite și Israelul au lansat un atac militar coordonat asupra Iranului, vizând infrastructura militară și lideri cheie, ceea ce a dus la o escaladare rapidă a ostilităților și la riposta iraniană cu rachete și drone în regiune.

Conflictul s-a transformat într-un război regional cu efecte globale, afectând state din Golful Persic și ducând la închiderea spațiului aerian, creșteri ale prețurilor la energie și temeri privind stabilitatea geopolitică.