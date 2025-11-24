search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Trump sugerează „progrese semnificative” în negocierile de pace pentru Ucraina, după întâlnirea SUA–Ucraina de la Geneva: „Nu credeți până nu vedeți”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat luni, 24 noiembrie, o nouă postare pe rețeaua sa Truth Social în care face aluzie la posibile evoluții importante în discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina, în contextul consultărilor purtate la Geneva între delegațiile americană și ucraineană.

Donald Trump a publicat o nouă postare pe Truth Social. FOTO: EPA-EFE
Donald Trump a publicat o nouă postare pe Truth Social. FOTO: EPA-EFE

„Este oare posibil să se facă progrese semnificative în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți, dar poate că se întâmplă ceva bun până la urmă. Dumnezeu să binecuvânteze America!”, a scris Trump, fără a detalia observațiile sale.

Postarea vine la doar o zi după ce liderul SUA criticase Ucraina pentru „lipsa de recunoștință” față de Washington, în timp ce administrația americană încearcă să impună un acord de încetare a războiului, respins până acum de Kiev, relatează AFP.

Trump a acuzat din nou că Joe Biden „le-a dat pe toate” – cu referire la armele și echipamentele transferate Ucrainei –, în timp ce Statele Unite continuă să vândă armament aliaților NATO pentru necesitățile Kievului.

Discuții la Geneva: „progrese semnificative” în planul de pace american

Pe 23 și 24 noiembrie, reprezentanți ai Statelor Unite și Ucrainei s-au întâlnit la Geneva pentru a discuta planul de pace american în 28 de puncte. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că discuțiile au înregistrat „progrese semnificative”, iar delegațiile au convenit asupra majorității propunerilor.

Conform unei declarații comune, cele două părți au pregătit un document-cadru actualizat pentru soluționarea pașnică a conflictului. Surse citate de RBC–Ukraine afirmă că cele mai sensibile puncte ale planului au fost modificate, în timp ce chestiunea teritoriilor urmează să fie discutată direct între șefii de stat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat pe 24 noiembrie intensificarea presiunii internaționale asupra Kievului pentru a accepta un compromis. El a subliniat însă că Ucraina va continua cooperarea cu partenerii occidentali, în special Statele Unite, pentru a găsi soluții care „să ne întărească, nu să ne slăbească”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Kremlinului după ce SUA și Ucraina au negociat „ajustări” la planul de pace propus de Trump
digi24.ro
image
Cu o întârziere de 18 ani, Guvernul „indexează” cu inflația peste noapte chiriile din locuințele de stat. Motivul invocat
stirileprotv.ro
image
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo
gandul.ro
image
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
mediafax.ro
image
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
Meteo 24 noiembrie - 7 decembrie. După o încălzire uşoară, vremea să receşte brusc de la jumătatea săptămânii
observatornews.ro
image
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
De ce să tragi jaluzelele şi draperiile după ora 17:30. Sfatul experţilor te va ajuta să faci economii
playtech.ro
image
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou! Unde a avut loc seismul și ce magnitudine a înregistrat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
A murit Cătălin Stănescu! Tânărul politician de 37 de ani a sfârșit tragic, într-un accident oribil. A lăsat o familie distrusă în urma lui!
romaniatv.net
image
Se schimbă regulile de pensionare. Doar cu 15% din pensie pentru ”specialii” care rămân să lucreze la stat
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate
click.ro
image
Cine este Gabriela Popi, doctorița găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Avea 50 de ani și era dată dispărută de trei zile
click.ro
image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
George Clooney foto Profimedia jpg
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate

OK! Magazine

image
Scandal înainte de Crăciun. Meghan Markle și rochia scumpă pe care a „furat-o” de la o ședință foto. La fel a făcut și cu pantofii de logodnă

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol