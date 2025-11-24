Trump sugerează „progrese semnificative” în negocierile de pace pentru Ucraina, după întâlnirea SUA–Ucraina de la Geneva: „Nu credeți până nu vedeți”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat luni, 24 noiembrie, o nouă postare pe rețeaua sa Truth Social în care face aluzie la posibile evoluții importante în discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina, în contextul consultărilor purtate la Geneva între delegațiile americană și ucraineană.

„Este oare posibil să se facă progrese semnificative în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți, dar poate că se întâmplă ceva bun până la urmă. Dumnezeu să binecuvânteze America!”, a scris Trump, fără a detalia observațiile sale.

Postarea vine la doar o zi după ce liderul SUA criticase Ucraina pentru „lipsa de recunoștință” față de Washington, în timp ce administrația americană încearcă să impună un acord de încetare a războiului, respins până acum de Kiev, relatează AFP.

Trump a acuzat din nou că Joe Biden „le-a dat pe toate” – cu referire la armele și echipamentele transferate Ucrainei –, în timp ce Statele Unite continuă să vândă armament aliaților NATO pentru necesitățile Kievului.

Discuții la Geneva: „progrese semnificative” în planul de pace american

Pe 23 și 24 noiembrie, reprezentanți ai Statelor Unite și Ucrainei s-au întâlnit la Geneva pentru a discuta planul de pace american în 28 de puncte. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că discuțiile au înregistrat „progrese semnificative”, iar delegațiile au convenit asupra majorității propunerilor.

Conform unei declarații comune, cele două părți au pregătit un document-cadru actualizat pentru soluționarea pașnică a conflictului. Surse citate de RBC–Ukraine afirmă că cele mai sensibile puncte ale planului au fost modificate, în timp ce chestiunea teritoriilor urmează să fie discutată direct între șefii de stat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat pe 24 noiembrie intensificarea presiunii internaționale asupra Kievului pentru a accepta un compromis. El a subliniat însă că Ucraina va continua cooperarea cu partenerii occidentali, în special Statele Unite, pentru a găsi soluții care „să ne întărească, nu să ne slăbească”.