Zelenski a reacționat după mesajele critice ale lui Trump: „Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american și în special președintelui”

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat după mesajele critice ale liderului american Donald Trump, reafirmând recunoștința Ucrainei față de sprijinul acordat de Statele Unite. Liderul de la Kiev a subliniat că ajutorul american, inclusiv rachetele Javelin, „salvează vieți ucrainene” și este esențial în contextul conflictului cu Rusia.

„Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american și în special președintelui Trump pentru ajutorul care, începând cu rachetele Javelin, salvează vieți ucrainene”, a scris Zelenski pe Telegram, răspunzând astfel afirmațiilor lui Trump de pe Truth Social, unde fostul președinte susținea că liderii Ucrainei au arătat „zero recunoștință” pentru sprijinul american.

Zelenski a mulțumit și Europei, precum și grupurilor de țări G7 și G20, pentru ajutorul acordat, evidențiind importanța menținerii acestui sprijin. „De aceea lucrăm cu atâta atenție la fiecare punct, la fiecare pas către pace. Totul trebuie să fie pus la punct corect, astfel încât să putem pune cu adevărat capăt acestui război și să împiedicăm repetarea lui”, a adăugat președintele ucrainean.

Critici din partea lui Trump

În mesajul său publicat pe Truth Social, Donald Trump a afirmat că a „moștenit un război care nu ar fi trebuit să aibă loc”, criticând atât Ucraina, cât și statele europene. „Conducerea Ucrainei nu a arătat nicio recunoștință pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol din Rusia”, a scris el, menționând că SUA „vând cantități masive de arme NATO pentru distribuție către Ucraina”.

Negocieri intense la Geneva

Comentariile vin în contextul unei noi runde de discuții la Geneva între oficiali din SUA, Ucraina și mai mulți parteneri europeni, pe tema controversatului plan de pace. Întâlnirile au început duminică, iar șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Ermak, a confirmat primele discuții cu consilierii pentru securitate națională din Regatul Unit, Franța și Germania.

Delegația americană, condusă de secretarul de stat Marco Rubio, emisarul Steve Witkoff și secretarul armatei Daniel Driscoll, urmează să participe la următoarea rundă. Ucraina și aliații săi încearcă să modifice un plan în 28 de puncte, perceput de multe capitale occidentale ca oferind Moscovei avantaje substanțiale. Trump declarase anterior că președintele Zelenski „va trebui” să accepte documentul până joi, dar ulterior a nuanțat mesajul, afirmând că textul „nu reprezintă o ofertă finală”.