Prețul gazelor în Europa a atins cel mai redus nivel din mai 2024

Prețurile de referință ale gazelor naturale din Europa au scăzut luni sub pragul-cheie de 30 de euro pe megawat-oră (MWh) pentru prima dată în ultimul an și jumătate, pe fondul livrărilor consistente de GNL, al temperaturilor mai blânde și al discuțiilor privind încetarea războiului din Ucraina.

Cotațiile futures ale gazelor naturale la hub-ul TFF din Olanda, reperul pentru tranzacțiile europene cu gaze, au scăzut cu 1,3%, până la 34,36 dolari (29,795 euro) pe MWh la ora 9:00, la Amsterdam. Este pentru prima dată din mai 2024 când prețul de referință coboară sub 30 de euro/MWh, scrie Oilprice.com.

Timp de luni de zile, prețurile gazelor naturale în Europa au fost tranzacționate într-un interval foarte îngust, de aproximativ 36,90 dolari (32 euro) pe MWh.

Declinul din ultima săptămână a fost accentuat de discuțiile privind planul de pace propus de SUA pentru Ucraina, de prognozele meteo care indică temperaturi mai blânde în nord-vestul Europei în următoarele săptămâni și de fluxurile constante de GNL către Europa, în contextul cererii reduse din Asia.

Traderii de gaze și energie urmăresc atent negocierile privind planul de pace al SUA, care ar putea duce la relaxarea unor sancțiuni impuse exporturilor energetice rusești – dacă acordul se va concretiza, ceea ce este însă departe de a fi cert.

Duminică, la Geneva, SUA și Ucraina au avut discuții descrise de ambele părți drept „foarte productive” și au convenit să continue lucrul intensiv la un plan de pace „îmbunătățit”.

La 22 noiembrie, depozitele de gaze ale UE erau umplute în proporție de 79%, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe, în condițiile în care statele au început deja să utilizeze rezervele pentru sezonul de încălzire.

Pe termen scurt, perspectivele pentru prețurile gazelor rămân negative, având în vedere temperaturile mai blânde prognozate pentru zilele următoare în nord-vestul Europei și fluxurile constante de GNL, în special din Statele Unite.

Chiar dacă stocurile de gaze ale Europei încep să scadă și se situează sub nivelurile de anul trecut, creșterea livrărilor de GNL atenuează temerile privind o eventuală lipsă de aprovizionare. Totuși, ca în fiecare iarnă, cotațiile futures pentru gaz vor rămâne extrem de sensibile la evoluțiile meteorologice, la evenimentele geopolitice și la eventuale șocuri de ofertă.