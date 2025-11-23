Marco Rubio: Întâlnirea cu oficialii ucraineni a fost „cea mai productivă și semnificativă” de până acum

Marco Rubio a declarat, în Elveția, că discuțiile purtate cu reprezentanții Ucrainei pe tema planului de pace propus de administrația Trump au fost „probabil cea mai productivă și semnificativă întâlnire de până acum din întregul proces”.

Rubio a descris planul de pace în 28 de puncte, criticat atât în SUA, cât și în Ucraina pentru concesiile făcute Rusiei, drept „un produs foarte bun”, subliniind că documentul „se bazează pe contribuțiile tuturor părților relevante implicate”.

Potrivit unui proiect consultat de negocitori, planul ar include cedarea de către Kiev a unor teritorii către Rusia, renunțarea la ambițiile de aderare la NATO și limitarea dimensiunii armatei ucrainene.

Oficialii americani și ucraineni continuă discuțiile în format separat pentru a ajusta documentul, în încercarea de „a reduce și mai mult divergențele existente”, a precizat Rubio.

În final, planul va trebui aprobat atât de președintele SUA, Donald Trump, cât și de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Rubio s-a declarat „foarte confortabil” cu direcția negocierilor, invocând progresele realizate până acum.

Rusia va trebui, de asemenea, să își dea acordul pentru implementarea planului.