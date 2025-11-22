Ucraina și Statele Unite vor negocia în Elveția planul de pace propus de Donald Trump

Ucraina se pregătește să înceapă în zilele următoare negocieri cu Statele Unite în Elveția, pentru a discuta planul fostului președinte american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunțat sâmbătă Rustem Umerov, șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei.

„În zilele următoare, vom lansa consultări între înalți oficiali ucraineni și americani cu privire la posibilii parametri ai unui viitor acord de pace”, a transmis Umerov pe Facebook, precizând că procesul va fi abordat cu claritate în ceea ce privește interesele țării, potrivit Agerpres. Postarea menționa, inițial. și participarea partenerilor europeni, dar aceasta a fost ulterior eliminată.

Președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret care stabilește componența delegației ucrainene care va participa la negocieri cu SUA, alți parteneri internaționali și Rusia.

Delegatia va fi condusă de Andrii Iermak, șeful cancelariei prezidențiale, și va include oficiali militari și de securitate, reflectând natura strategică a discuțiilor.

Planul propus de Washington prevede concesii teritoriale din partea Ucrainei și reducerea dimensiunii armatei, în schimbul garanțiilor de securitate occidentale.

Președintele Zelenski a respins planul american de a pune capăt celor aproape patru ani de invazie rusă şi a afirmat că va încerca să sugereze soluţii alternative Washingtonului.

Atât Donald Trump, cât și Vladimir Putin, ar fi exercitat presiuni asupra președintelui ucrainean pentru a accepta acordul, potrivit surselor din Kiev.

Ucraina subliniază însă că negocierile vor respecta cu strictețe interesele naționale și că orice acord va trebui să fie sustenabil pe termen lung.