Casa Albă a publicat o fotografie cu Trump vorbind pe difuzor cu Putin, în timp ce se afla la masă cu Zelenski și liderii europeni

Casa Albă a postat o fotografie marți, 19 august, cu preşedintele Donald Trump, vorbind pe difuzor cu preşedintele rus Vladimir Putin în interiorul Biroului Oval.

Secretarul de Stat Marco Rubio şi vicepreşedintele JD Vance sunt, de asemenea, în cadru, stând în scaune în faţa Biroului Rezolvării, scrie News.ro.

Un translator, potrivit a doi oficiali ai Casei Albe, scrie de asemenea pe un bloc-notes în faţa lui Trump la birou.

Trump a vorbit cu Putin la telefon în Biroul Oval, apoi a reluat întâlnirea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni de acolo, conform unui alt oficial al Casei Albe.

Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu Zelenski și cu principalii lideri europeni pentru a discuta pașii către încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv posibile garanții de securitate pentru Ucraina.

Trump a avut o discuție telefonică cu liderul rus Vladimir Putin și a convenit ca în termen de două săptămâni să aibă o întâlnire cu Zelenski. În ciuda unei unități mai mari a Occidentului în sprijinul Ucrainei, analiștii subliniază că problemele-cheie, precum cererile teritoriale ale Rusiei și garanțiile de securitate pentru Ucraina, sunt departe de a fi rezolvate.