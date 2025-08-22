search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
Foto Rusia a lovit cu rachete o companie americană din vestul Ucrainei. Zelenski denunță un atac deliberat

Război în Ucraina
Rusia a lovit o fabrică deținută de compania americană Flex din regiunea Transcarpatia, în cadrul atacului masiv cu rachete și drone care a avut loc în noaptea miercuri spre joi, la mai puțin de o săptămână de la întâlnirea între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în Alaska pentru a discuta despre încheierea războiului, relatează The Kyiv Independent.

image

Forțele aeriene ucrainene au transmis că Rusia a lansat asupra Ucrainei 574 drone de tip Shahed, patru rachete aerobalistice Kinjal, două rachete balistice Iskander-M, 19 rachete de croazieră Kh-101, 14 rachete de croazieră Kalibr și o rachetă neidentificată.

Flex este o companie multinațională americană listată la bursă și unul dintre cei mai mari producători de electronice sub contract din lume.

Activează în Ucraina din anul 2000, iar în 2012 a deschis fabrica Mukacevo din regiunea Transcarpatia, cu o suprafață de 55.000 de metri pătrați. Fabrica are peste 2.600 de angajați.

„Aceasta era o instalație civilă obișnuită, cu investiții americane. Produceau articole de uz casnic de zi cu zi, cum ar fi aparate de cafea”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski după atac.

În discursul său cotidian nocturn, Zelenski a acuzat Rusia că a atacat intenționat instalația americană, în contextul negocierilor de pace în curs.

„Rușii știau exact unde lansează rachetele. Credem că a fost un atac deliberat asupra unor resurse americane aici, în Ucraina, asupra unor investiții americane. Un atac cât se poate de grăitor”, a adăugat Zelenski.

Ministrul de externe Andri Sibiha a declarat la rândul său că instalația „nu are nicio legătură cu apărarea sau armata”. Un angajat al Flex a declarat pentru Kyiv Independent că fabrica nu produce niciun fel de echipamente militare.

Rusia a lansat în cursul nopții de joi 574 de drone și 40 de rachete asupra Ucrainei, vizând în principal regiunile vestice, aflate departe de liniile frontului. În urma atacului, au fost rănite cel puțin 23 de persoane, au declarat autoritățile locale.

Momentul atacului „transmite mesajul că firmele americane sunt o țintă”, a comentat Andy Hunder, președintele Camerei de Comerț Americane din Ucraina, pentru Kyiv Independent de la locul atacului din Mukacevo.

„(Rusia) încearcă să umilească afacerile americane care activează cu succes în Ucraina de decenii.”

Sibiha a precizat că o rachetă a lovit uzina Flex, în timp ce Zelenski a spus că amplasamentul a fost vizat de „mai multe” rachete de croazieră.

Fotografiile și videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare arată pagube semnificative aduse incintei uzinei. Hunder a confirmat că uzina a suferit daune serioase.

Un angajat al fabricii a declarat pentru Kyiv Independent că, de regulă, aproximativ 800 de muncitori lucrează în tura de noapte. Pe 21 august, majoritatea fuseseră evacuați în adăposturi de beton după ce s-a declanșat alerta de raid aerian.

Potrivit angajatului uzinei, compania are protocoale stricte în timpul alertelor de raid aerian.

Lovitura marchează primul atac rus asupra orașului Mukacevo de la începutul invaziei la scară largă. Orașul se află la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Ungaria.

Nu este primul atac rusesc asupra unor instalații din Ucraina legate de SUA. În iunie, Rusia a vizat o clădire folosită de gigantul american aerospațial și de apărare Boeing în cursul unui atac asupra Kievului.


