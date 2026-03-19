Freedom House: Libertatea a atins cel mai scăzut nivel în SUA din ultimii 54 de ani

Gradul de libertate din Statele Unite a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, a transmis joi ONG-ul american Freedom House, indicând o derivă autoritară sub președintele Donald Trump, relatează AFP.

Conform acestui ONG cu sediul la Washington, care apără libertățile individuale, libertatea s-a erodat la nivel mondial în 2025 pentru al 20-lea an consecutiv, un "jalon trist".

Statele Unite și-au păstrat statutul de țară „liberă”, dar scorul lor a scăzut la 81 din 100, cel mai redus de la prima publicare a indicelui în 1972.

Acest scor plasează Statele Unite la același nivel cu Africa de Sud şi sub mai mulți aliați europeni, precum şi sub Coreea de Sud şi Panama.

Organizația non-profit, care primește subvenții de la guvernul SUA, publică anual un clasament bazat pe un indice care include gradul de democrație şi libertăți civile pentru fiecare ţară.

Administrația Trump, însă, şi-a redus subvențiile, nemaifăcând din promovarea democrației o prioritate.

Declinul din Statele Unite este cauzat „atât de disfuncţionalitatea puterii legislative, cât şi de dominaţia puterii executive, presiunea tot mai mari asupra capacităţii cetăţenilor de a se exprima liber şi eforturile noii administraţii de a submina măsurile anticorupţie", a explicat Freedom House.

De la revenirea la putere în urmă cu mai bine de un an, preşedintele Donald Trump a ordonat închiderea unor agenţii guvernamentale şi a desfăşurat agenţi anti-imigraţie înarmaţi şi mascaţi în toată ţara.

Statele Unite au scăzut cu trei puncte procentuale, un declin înregistrat doar de o altă ţară „liberă”, Bulgaria, unde alegerile din 2024 au fost marcate de acuzații de fraudă.

Per total, doar 21% din populația lumii trăieşte în ţări clasificate drept „libere”.

În ultimele două decenii, la nivel global, "mult mai multe ţări au intrat în categoria 'nelibere' decât au devenit mai democratice", a remarcat Cathryn Grothe, analistă la Freedom House şi coautoare a raportului.

„Lumea devine tot mai puţin liberă, zona intermediară se micșorează, în timp ce ţările libere rămân relativ stabile", a adăugat ea.

Pe o notă pozitivă, trei ţări au trecut de la categoria „parţial libere” la "libere": Bolivia şi Malawi, ambele având alegeri competitive, şi Fiji, care a consolidat statul de drept.

Singura ţară care a primit un scor perfect de 100 pentru libertate este Finlanda. La polul opus, doar Sudanul de Sud a primit un scor de 0.