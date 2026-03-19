search
Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

FBI îl investighează pe fostul șef al contraterorismului din SUA, după ce acesta a afirmat că nu există dovezi că Iranul pregătea un atac asupra SUA

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Demisia lui Joseph Kent, directorul Centrului Național pentru Contraterorism și primul oficial de rang înalt care a părăsit administrația Trump în semn de protest față de războiul cu Iranul, a căpătat miercuri o nouă turnură după apariția unor informații potrivit cărora acesta ar fi vizat de o anchetă a FBI pentru divulgarea de informații clasificate, relatează The Guardian.

Kent spune că Israelul ar fi exercitat presiuni asupra lui Trump FOTO Captură YouTube Tucker Carlson

Investigația ar fi început înainte ca Joseph (Joe) Kent să-și anunțe plecarea din funcție. FBI nu a comentat existența anchetei, Potrivit Semafor și CBS News,

Kent acuză lipsa dezbaterii interne privind atacurile asupra Iranului

Informațiile despre anchetă au apărut chiar în ziua în care Kent a acordat primul său interviu după demisie, pentru podcastul lui Tucker Carlson. El a susținut că, înaintea atacurilor aeriene americane din 28 februarie, vocile critice din interiorul administrației ar fi fost excluse din procesul decizional.

„Un număr semnificativ de factori de decizie nu au fost lăsați să-și exprime opinia în fața președintelui”, a afirmat Kent, care a subliniat că „Nu a existat o dezbatere reală.”

Deși a evitat să-l critice direct pe Donald Trump, Kent a descris o administrație în care președintele se baza pe un cerc restrâns de consilieri, marginalizând oficialii care puneau sub semnul întrebării informațiile sau strategia privind Iranul.

Kent spune că oficialii israelieni ar fi prezentat scenarii care nu se regăseau în evaluările serviciilor americane

Joe Kent a reiterat că nu existau dovezi că Iranul pregătea un atac major asupra SUA. „Nu exista nicio informație care să indice un atac de tip 9/11 sau Pearl Harbor asupra unei baze americane”, a spus el.

Fostul director al Centrului Național pentru Contraterorism a susținut că Israelul ar fi exercitat presiuni asupra președintelui pentru a autoriza loviturile, afirmând că oficiali israelieni ar fi prezentat scenarii care nu se regăseau în evaluările serviciilor americane.

Declarațiile lui Joe Kent sale au atras critici, unii comentatori acuzându-l că recurge la retorică ce amintește de antisemitism.

Tucker Carlson a fost, la rândul său, criticat anterior pentru interviuri cu activiști extremiști, relatează The Guardian.

Obiective diferite între SUA și Israel

Joseph Kent a afirmat că Washingtonul și Tel Avivul urmăresc obiective diferite în conflictul cu Iranul.

„SUA evită să vorbească despre schimbarea regimului. Israelul nu evită acest lucru. Ei vor eliminarea completă a actualului guvern iranian, fără un plan clar pentru ce urmează”.

Fostul șef al contraterorismului din SUA a spus că a decis să demisioneze când a realizat că îngrijorările sale nu vor fi luate în considerare. „Știu unde duce acest drum. Nu pot continua în aceste condiții.”

Un veteran marcat de o tragedie personală

Joe Kent, fost Beretă Verde cu 11 misiuni externe, a lucrat ulterior ca ofițer paramilitar al CIA. Soția sa, specialistă în criptologie în Marina SUA, a fost ucisă în 2019, într-un atentat sinucigaș în Siria. Kent, în vârstă de 45 de ani, s-a recăsătorit ulterior.

Activitatea sa la Centrul Național pentru Contraterorism era coordonată de directoarea comunității de informații, Tulsi Gabbard, care a declarat miercuri că numai președintele Donald Trump poate decide dacă Iranul reprezintă o amenințare.

Administrația Trump a respins criticile lui Kent

Casa Albă a reacționat ferm la demisia lui Kent. Președintele l-a descris drept „slab în materie de securitate” și a insistat că Iranul reprezenta „o amenințare majoră”.

„Dacă cineva nu crede că Iranul este o amenințare, nu vrem astfel de oameni în funcții de responsabilitate”, a spus  Donald Trump.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
image
Șefa unui supermarket, concediată după ce s-a plâns de frigul din magazin. La cât ajungea temperatura

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez ne anunță că a intrat în „era fericirii”: „Întotdeauna au existat bărbați în viața mea...”

Click! Sănătate

image
Câți litri de sânge conține corpul uman?