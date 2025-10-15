Primele mărturii despre captivitatea în tunelurile Hamas. Povești despre tortură, singurătate și pericol extrem

Ostaticii israelieni au relatat experiențe diferite despre lunga perioadă de captivitate în Fâșia Gaza și supraviețuirea în circumstanțe extreme, în tuneluri sau în corturi, în timp ce Israelul bombarda enclava palestiniană, relatează The Guardian.

Unii au fost supuși torturii, în timp ce pentru alții chinul a fost psihologic și fizic, iar mulți dintre ei au îndurat foamea.

Toți însă au trăit situații de pericol extrem, în care viața le-a fost în joc.

Povestea lui Avinatan Or, în vârstă de 32 de ani, poate părea familiară. Imaginile cu luări de ostatici de către Hamas în ziua masacrului din 7 octombrie au făcut înconjurul lumii.

Tânărul se afla cu prietena sa, Noa Argamani, la festivalul de muzică Nova. Amândoi au fost răpiți, dar duși separat în Gaza.

Or a fost ținut izolat în cei doi ani în care s-a aflat în captivitatea Hamas, întâlnindu-se cu ultimii ostatici supraviețuitori din Gaza abia luni, când au fost eliberați cu toții, potrivit postului de televiziune israelian Canalul 12.

Povestește că a fost înfometat și înspăimântat.

Un examen medical inițial a constatat că pierduse între 30% și 40% din greutatea corporală.

La eliberarea sa, Or a cerut imediat să o vadă pe iubita sa, care a fost eliberată de forțele israeliene anul trecut. Cei doi au fumat „prima lor țigară împreună după doi ani”.

Alți ostatici au avut parte de condiții mai bune de captivitate.

Omri Miran, în vârstă de 48 de ani, tată a doi copii și maseur shiatsu, a fost ținut în 23 de locuri diferite din Gaza, atât la suprafață, cât și în tuneluri, potrivit fratelui său, Nadav.

„Uneori gătea pentru răpitorii săi, iar lor le plăcea la nebunie mâncarea”, a declarat Nadav pentru site-ul de știri Ynet. „Știa exact data și aproximativ ziua. Știa exact de câte zile se află în captivitate. Își petrecea majoritatea timpului jucând cărți cu răpitorii săi.”

Miran s-a reunit luni cu fiicele sale, Roni, în vârstă de patru ani, și Alma, în vârstă de doi ani, și filmat jucându-se cu ele pentru prima dată în 24 de luni. „Pare palid, dar umorul lui este același”, a spus Nadav. „Parcă nu ar fi plecat niciodată.”

Luni au fost distribuite imagini emoționante și cu Elkana Bohbot, în vârstă de 36 de ani, unul dintre organizatorii festivalului de muzică Nova, care s-a reunit cu fiul său în vârstă de cinci ani.

El și-a petrecut cea mai mare parte a timpului înlănțuit într-un tunel, unde a pierdut orice noțiune a timpului și a spațiului. Dar și-a amintit de ziua nunții, i-a spus soției sale.

Povestește că a insistat să fie lăsat să facă duș în ziua respectivă. Răpitorii săi i-au refuzat inițial cererea, dar în cele din urmă au cedat și i-au scos lanțurile. El a avut acces la știri despre membrii familiei sale care cereau eliberarea sa și participau la mitinguri în „piața ostaticilor” din Tel Aviv.

Hamas i-a torturat pe soldați

Însă un alt ostatic, Matan Angrest, relatează că a avut parte de un tratament diferit. Fiind soldat, răpitorii lui l-au brutalizat.

Mama tânărului în vârstă de 22 de ani, Anat Angrest, a declarat că fiul ei a îndurat „torturi foarte severe” în primele luni de captivitate. „Își amintește că a fost bătut atât de rău încât și-a pierdut cunoștința”, a declarat ea pentru Canalul 12. „L-au acoperit cu saci negri și l-au târât după aceea.”

El a povestit și că a scăpat cu viață după ce pereții tunelurilor în care era ținut au început să se prăbușească în jurul lui în timpul unui bombardament israelian.

În ultimele patru luni, a fost ținut într-un tunel îngust și întunecat.

„A fost singur o perioadă lungă de timp, sub pază specială”, a spus ea.

În toată perioada, a fost ținut în întuneric cu privire la război, în schimb răpitorii l-au supus unui „război psihologic sever, cum că israelienii au renunțat la ei, că Hamas urma să cucerească țara, că plănuiesc următoarea zi de 7 octombrie”.

Alte minciuni spuse de răpitori, a spus ea, au inclus afirmația că bunicii săi materni – supraviețuitori ai Holocaustului – sunt morți.

Hamas i-a tratat pe unii ostatici mai blând în ultimele săptămâni

Schimbarea de atitudine a Hamas s-a datorat progreselor în vederea unui armistițiu.

Ilan Gilboa-Dalal a declarat pentru postul public de televiziune Kan că fiul ei, Guy Gilboa-Dalal, a fost ținut împreună cu un alt ostatic, Evyatar David, într-un tunel până în urmă cu o lună. „Apoi l-au dus cu mașina prin Gaza și nu l-au mai adus înapoi în tunel cu Evyatar, ci l-au instalat într-un alt tunel, în orașul Gaza unde se afla [ostaticul israelian] Alon Ohel” până la eliberarea lor luni, a spus Gilboa-Dalal.

În ultima lună, fiul ei a fost „hrănit forțat”, a susținut ea, adăugând că el credea că răpitorii erau motivați să-l hrănească în urma protestelor internaționale provocate de videoclipul în care un David, slăbit, era forțat să-și sape propriul mormânt.

Gemenii Gali și Ziv Berman, în vârstă de 28 de ani, care au fost răpiți din kibuțul Kfar Aza, lângă granița cu Gaza, spun că au fost ținuți separat și complet izolați de lumea exterioară pe tot parcursul captivității.

Deși au fost ținuți în aceeași zonă, nu au fost informați că vor fi reuniți la eliberare. Ei le-au povestit rudelor că au fost intervale în care au lipsit alimentele, iar alteori au primit mai multă hrană.

Unii dintre răpitori le-au vorbit în ebraică. Potrivit unui reportaj difuzat de Canalul 12, frații au fost conștienți de prezența Forțelor de Apărare ale Israelului în apropiere de locul în care erau deținuți.