Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
Video Trump semnează ordinul prin care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul Războiului: „Este o atitudine”

Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie, un decret prezidențial prin care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul Războiului, o revenire la denumirea inițială a departamentului, utilizată între 1789 și 1947.

Trump a semnat ordinul pentru redenumirea Departamentului Apărării FOTO: X
Trump a semnat ordinul pentru redenumirea Departamentului Apărării FOTO: X

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prezidențial prin care Departamentul Apărării va fi redenumit „Departamentul Războiului”, revenind la denumirea pe care a avut-o până după cel de-al Doilea Război Mondial, când oficialii au dorit să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.

Măsura luată de Trump reprezintă cea mai recentă inițiativă a sa de a rebrandui armata SUA, care a inclus și decizia de a prezida o paradă militară extraordinară în centrul orașului Washington, D.C., și de a restabili denumirile originale ale bazelor militare care au fost schimbate după protestele pentru justiție rasială din 2020, scrie reuters.

Trump a contestat, de asemenea, normele convenționale privind desfășurarea forțelor armate americane pe teritoriul național, creând zone militare de-a lungul frontierei sudice a SUA cu Mexicul pentru a sprijini represiunea imigrației, precum și desfășurarea de trupe în orașe precum Los Angeles și Washington.

Ordinul ar autoriza secretarul apărării Pete Hegseth și funcționarii subordonați să utilizeze titluri secundare, precum „secretar al războiului” și „secretar adjunct al războiului” în corespondența oficială și comunicările publice, potrivit unei fișe informative a Casei Albe.

„Este o schimbare foarte importantă, pentru că este o atitudine”, a declarat Trump în timp ce semna ordinul executiv în cadrul unei ceremonii în Biroul Oval. „Este vorba, de fapt, despre a câștiga.”

Măsura îl va instrui pe Hegseth să recomande acțiuni legislative și executive necesare pentru a face schimbarea de nume permanentă.

Schimbările de nume ale departamentelor sunt rare și necesită aprobarea Congresului. Cu toate acestea, Trump s-a întrebat dacă are într-adevăr nevoie de aprobarea Congresului, chiar dacă colegii săi republicani dețin majorități fragile atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților.

Doi senatori republicani, Mike Lee din Utah și Rick Scott din Florida, și un membru republican al Camerei Reprezentanților, Greg Steube din Florida, au introdus vineri o lege pentru a face această schimbare.

Secretarul Apărării Pete Hegseth, prezentat de Trump ca secretar al Războiului, a aplaudat schimbarea, pe care o susține de mult timp.

„Vom trece la ofensivă, nu doar la defensivă”, a spus Hegseth.

Departamentul Apărării al Statelor Unite a fost denumit Departamentul de Război până în 1949, când Congresul a consolidat Armata, Marina și Forțele Aeriene în urma celui de-al Doilea Război Mondial. Istoricii spun că numele a fost ales în parte pentru a semnala că, în era nucleară, Statele Unite se concentrau pe prevenirea conflictelor.

SUA

