A doua președinție a lui Trump este „cea mai periculoasă perioadă” de după al Doilea Război Mondial. Avertismentul unui fost lider al Senatului SUA

0
0
Publicat:

Lumea, sub al doilea mandat al lui Donald Trump, a intrat într-o perioadă de pericol, cu „anumite asemănări cu anii ’30”, potrivit lui Mitch McConnell, republican și fost lider al Senatului SUA.

McConnell a avertizat cu privire la al doilea mandat al lui Trump FOTO EPA-EFE
McConnell a avertizat cu privire la al doilea mandat al lui Trump FOTO EPA-EFE

Numind situația „cea mai periculoasă perioadă de dinainte de Al Doilea Război Mondial”, McConnell a criticat deschis obsesia administrației Trump pentru tarifele comerciale, pe care le-a comparat cu politicile izolaționiste ale SUA din anii 1930 – despre care istoricii spun că au adâncit criza globală și au deschis drumul către conflict, relatează The Guardian.

Totuși, în timp ce deplângea lipsa de pregătire a SUA în fața regimurilor autoritare din străinătate, McConnell, în vârstă de 83 de ani – senator din 1985 și lider al republicanilor din Senat timp de 18 ani, până la retragerea sa din această funcție la începutul anului, când și-a anunțat și viitoarea pensionare – a evitat să discute tendințele autoritare ale administrației Trump.

„Toți ne urăsc”

Într-un interviu pentru Lexington Herald-Leader, McConnell a spus că s-a concentrat pe „apărare și politică externă” în lunile de după revenirea sa pe băncile Senatului și s-a declarat îngrijorat de direcția în care politicile comerciale MAGA („Make America Great Again”) ale lui Trump conduc lumea.

„Cred că aceasta este cea mai periculoasă perioadă de dinainte de al Doilea Război Mondial. Există anumite asemănări acum cu anii ’30”, a spus el.

„[Președintele de atunci] Herbert Hoover a semnat legea tarifelor Smoot-Hawley în 1930, despre care istoricii și economiștii cred pe scară largă că a transformat criza economică într-o depresiune globală. Cei care doreau cu tot dinadinsul să stea deoparte de ce se întâmpla în Europa erau numiți ‘America First’. Sună cunoscut? Și ce avem astăzi? Coreea de Nord, China, Rusia, Iran și proxy-urile Iranului. Sunt țări foarte diferite, dar au un lucru în comun: ne urăsc.”

Interviul a fost realizat înainte de reuniunea de la Beijing din această săptămână, unde lideri ostili SUA – inclusiv Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un – au fost văzuți de unii analiști ca redesenând balanța globală a puterii.

McConnell consideră că SUA ar fi trebuit deja să fie pregătite pentru ascensiunea autocraților din alte țări, dar nu a făcut-o. El a amintit, indirect, de eșecul lui Trump de a gestiona eficient invazia Rusiei în Ucraina – cel mai mare conflict din Europa după al Doilea Război Mondial, aflat acum în al patrulea an, chiar la granița NATO.

„Când vorbim despre pregătire, nu suntem pregătiți așa cum ar trebui să fim”, a spus el.

„În privința Ucrainei, ce trebuie să facem este să evităm titlul de la finalul războiului: ‘Rusia câștigă, America pierde’. Implicațiile la nivel mondial ar fi uriașe.”

Ajutorul pentru Ucraina

Totodată, McConnell a susținut că există și beneficii financiare pentru SUA în angajarea celor peste 130 de miliarde de dolari pentru apărarea Ucrainei și ajutorul umanitar, în timp ce Trump a oscilat pe această temă.

„Pentru cei preocupați de bani, cred că este important să ne amintim că aproximativ jumătate din fonduri au fost cheltuite în această țară, inclusiv în Kentucky, [cu] 38 de state modernizându-și propriile baze industriale”, a spus McConnell. „Am trimis arme mai vechi în Ucraina.”

După ce a părăsit funcția în 2021, Trump l-a numit pe McConnell „un prost nemernic” la o conferință a donatorilor și l-a poreclit anterior „Old Crow”. În interviul pentru Herald-Leader, McConnell a refuzat să riposteze.

„Părerea mea despre rolul de lider, fie că ești președinte sau lider de partid, este una inspirată de citatul lui Ronald Reagan, care mi s-a părut cel mai logic. El vorbea despre așa-numita a 11-a poruncă: ‘Nu vorbi de rău un alt republican’”, a spus McConnell.

Totuși, el s-a arătat sensibil la sugestia că se retrage pentru că a devenit impopular în Kentucky, idee alimentată și de ostilitatea omului de afaceri republican Nate Morris, loialist al lui Trump și favorit pentru a-i succede ca senator. „Eu sunt om al lui Trump, nu băiatul lui McConnell”, a declarat Morris.

A evitat să spună dacă SUA se află într-o situație mai bună acum decât înainte de epoca Trump. „Nu cred că a trecut suficient timp pentru a evalua cine a contat și cine nu”, a spus el.

SUA

