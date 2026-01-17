El este românul arestat de agenții ICE trimiși de Trump să vâneze infractorii: acuzat în SUA de fapte sexuale șocante asupra minorilor

Un român a fost arestat în Statele Unite de agenții ICE trimiși de Donald Trump să vâneze infractorii imigranți, după ce autoritățile au descoperit că încerca să întrețină relații sexuale cu o minoră de 15 ani. Ancheta scoate la iveală implicarea sa în multiple infracțiuni sexuale grave asupra copiilor.

Românul a fost identificat de autorități ca Ionuț Andrei Stamatin, în vârstă de 24 de ani, și este acuzat de mai multe infracțiuni sexuale asupra minorilor pe teritoriul SUA.

„Pe 11 ianuarie, ICE Boston l-a arestat pe Ionuț Andrei Stamatin, un străin infractor din România. Acuzațiile penale includ plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, ademenirea unui minor sub 16 ani și tentativă de comitere a unei infracțiuni”, se arată în comunicatul ICE Boston postat pe X.

În timpul arestării, asupra bărbatului au fost găsiți 170 de dolari și 10 prezervative, iar mesajele schimbate pe telefonul său au confirmat planurile de întâlnire cu minorul.

În octombrie 2025, ofițerii sub acoperire au intrat în contact cu acesta, care credea că stabilește o întâlnire pentru activități sexuale plătite cu o minoră de 15 ani.

„Pe 1 octombrie 2025, ofițeri sub acoperire au intrat în contact cu domnul Ionuț Stamatin, care credea că stabilește ora și locul pentru a se angaja în activități sexuale plătite cu o minoră de 15 ani. La scurt timp după aceea, anchetatorii au observat un bărbat sosind și luând legătura la locația desemnată. Ulterior s-a stabilit că bărbatul era Ionuț Stamatin”, a transmis Procuratura districtuală Cape and Islands, într-un comunicat.