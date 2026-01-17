„Make America Go Away". Mii de oameni au ieșit în stradă la Copenhaga, protestând față de planurile lui Trump: „Groenlanda nu este de vânzare”

Mii de persoane s-au adunat sâmbătă, 17 ianuarie, la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump, care continuă să-şi exprime intenţia de a prelua Groenlanda, relatează AFP.

Cu steaguri groenlandeze şi daneze, protestatarii s-au adunat în Piaţa Primăriei din Copenhaga, scandând numele Groenlandei în groenlandeză: „Kalaallit Nunaat!", au relatat jurnaliştii AFP aflaţi la faţa locului, citați de Agerpres.

Manifestanții au purtat pancarte pe se puteau citi sloganuri precum „Make America Go Away", o aluzie la sloganul MAGA, şi „SUA au deja prea multă gheaţă" ('USA already has too much ice').

Alături de protestatari au mărșăluit mai multe personalităţi politice daneze, inclusiv primarul oraşului Copenhaga şi un ministru

În faţa ambasadei SUA din capitala Danemarcei, mai mulţi organizatori s-au urcat pe rând pe o scenă improvizată, cântând şi scandând sloganuri precum „Groenlanda nu este de vânzare", exprimându-şi în acelaşi timp speranţa că ambasada Statelor Unite va observa această mobilizare puternică.

Demonstraţii simultane au avut loc la Aarhus (centru), Aalborg (nord) şi Odense (sud).

De la întoarcerea sa la Casa Albă în urmă cu un an, Donald Trump şi-a exprimat în numeroase rânduri intenţia de a prelua controlul asupra vastei insule arctice, importantă din punct de vedere strategic, însă slab populată, aparţinând Danemarcei.

Președintele american a afirmat că o va cuceri „într-un fel sau altul", pentru a contracara, potrivit lui, avansurile ruseşti şi chineze în Arctica.

Vineri seara, consilierul său apropiat Stephen Miller a reafirmat poziţia Casei Albe cu privire la acest teritoriu.

„Groenlanda este mare cât un sfert din America. Danemarca, cu tot respectul, este o ţară mică, cu o economie mică şi o armată mică. Ea nu poate apăra Groenlanda", a declarat el la Fox News.

„Groenlanda face parte din Danemarca”

În cadrul unei conferinţe de presă organizate sâmbătă la Copenhaga, o delegaţie formată din unsprezece congresmeni democraţi şi republicani şi-a reafirmat opoziţia faţă de dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a controla insula arctică, relatează dpa.

„Groenlanda face parte din Danemarca. Danemarca este aliatul nostru NATO", a declarat senatorul democrat Chris Coons.

Senatorul a adăugat:

„În opinia mea, acesta ar trebui să fie sfârşitul acestei discuţii".

Cei 11 congresmeni care au călătorit în Danemarca au încercat să clarifice faptul că planurile lui Trump se vor confrunta cu rezistenţă şi în SUA. Grupul a inclus doar doi reprezentanţi ai Partidului Republican al lui Trump.