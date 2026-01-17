search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Make America Go Away". Mii de oameni au ieșit în stradă la Copenhaga, protestând față de planurile lui Trump: „Groenlanda nu este de vânzare”

0
0
Publicat:

Mii de persoane s-au adunat sâmbătă, 17 ianuarie, la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump, care continuă să-şi exprime intenţia de a prelua Groenlanda, relatează AFP.

Cu steaguri groenlandeze şi daneze, protestatarii s-au adunat în Piaţa Primăriei din Copenhaga, scandând numele Groenlandei în groenlandeză: „Kalaallit Nunaat!", au relatat jurnaliştii AFP aflaţi la faţa locului, citați de Agerpres.

Manifestanții au purtat pancarte pe se puteau citi sloganuri precum „Make America Go Away", o aluzie la sloganul MAGA, şi „SUA au deja prea multă gheaţă" ('USA already has too much ice').

Alături de protestatari au mărșăluit mai multe personalităţi politice daneze, inclusiv primarul oraşului Copenhaga şi un ministru

În faţa ambasadei SUA din capitala Danemarcei, mai mulţi organizatori s-au urcat pe rând pe o scenă improvizată, cântând şi scandând sloganuri precum „Groenlanda nu este de vânzare", exprimându-şi în acelaşi timp speranţa că ambasada Statelor Unite va observa această mobilizare puternică.

Demonstraţii simultane au avut loc la Aarhus (centru), Aalborg (nord) şi Odense (sud).

De la întoarcerea sa la Casa Albă în urmă cu un an, Donald Trump şi-a exprimat în numeroase rânduri intenţia de a prelua controlul asupra vastei insule arctice, importantă din punct de vedere strategic, însă slab populată, aparţinând Danemarcei.

Președintele american a afirmat că o va cuceri „într-un fel sau altul", pentru a contracara, potrivit lui, avansurile ruseşti şi chineze în Arctica.

Vineri seara, consilierul său apropiat Stephen Miller a reafirmat poziţia Casei Albe cu privire la acest teritoriu.

„Groenlanda este mare cât un sfert din America. Danemarca, cu tot respectul, este o ţară mică, cu o economie mică şi o armată mică. Ea nu poate apăra Groenlanda", a declarat el la Fox News.

Poteste la Copenhaga. Captură video DRM News
Poteste la Copenhaga. Captură video DRM News

„Groenlanda face parte din Danemarca”

În cadrul unei conferinţe de presă organizate sâmbătă la Copenhaga, o delegaţie formată din unsprezece congresmeni democraţi şi republicani şi-a reafirmat opoziţia faţă de dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a controla insula arctică, relatează dpa.

„Groenlanda face parte din Danemarca. Danemarca este aliatul nostru NATO", a declarat senatorul democrat Chris Coons.

Senatorul a adăugat:

„În opinia mea, acesta ar trebui să fie sfârşitul acestei discuţii".

Cei 11 congresmeni care au călătorit în Danemarca au încercat să clarifice faptul că planurile lui Trump se vor confrunta cu rezistenţă şi în SUA. Grupul a inclus doar doi reprezentanţi ai Partidului Republican al lui Trump.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
digi24.ro
image
Moment istoric. După două decenii de negocieri, a intrat în vigoare primul acord din lume pentru protejarea vieții marine
stirileprotv.ro
image
După Iași, premierul Ilie Bolojan este huiduit și la Botoșani: „Huo! La Oradea cu tine!”. Se scandează și „Jandarmeria apără hoția!”. Revoltă și împotriva șefului Consiliului Județean al PNL: „Hoții!”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Imagini fabuloase de la debutul lui Adrian Șut în Emirate! Arabii, mesaj special pentru fostul jucător de la FCSB. Foto
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
observatornews.ro
image
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Cât costă un an de vechime în muncă în 2026. Devine mai scump de la 1 iulie
playtech.ro
image
Veste mare pentru locuitorii dintr-un oraș istoric. Noul stadion de 83.600.000 de euro este gata să fie dat în folosință
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Rusia își avertizează cetățenii să evite Republica Moldova. Care sunt motivele
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”
click.ro
image
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Kate Middleton rochie sclipitoare roz GettyImages 1239405429 jpg
Kate Middleton, anul strălucirii ei tăcute. Pregătirea pentru cel mai apăsător rol a intrat pe ultima sută de metri
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
in 1879 un om de stiinta a ingropat mai mult sticle pline cu seminte la fiecare 20 de ani cate una este dezgropata si studiata 1034524 jpg
Experimentul care refuză să se termine: sticlele cu semințe îngropate în 1879 și mesajul lor peste secole
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor