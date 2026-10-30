 Nicki Minaj o atacă pe guvernatoarea New York-ului înaintea alegerilor: „Nu va scăpa de mânia lui Dumnezeu” | adevarul.ro
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Video Nicki Minaj o atacă pe guvernatoarea New York-ului înaintea alegerilor: „Nu va scăpa de mânia lui Dumnezeu”

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Cântăreața rap Nicki Minaj și guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, aflată în campanie pentru un nou mandat, au intrat într-un schimb public de acuzații cu doar câteva zile înainte de alegerile de marți. Artista și-a declarat sprijinul pentru republicani și l-a susținut deschis pe contracandidatul democratului Kathy Hochul.

Nicki Minaj e o susținătoare înfocată a lui Donald Trump FOTO: X / @metgalacrave
Nicki Minaj e o susținătoare înfocată a lui Donald Trump FOTO: X / @metgalacrave Foto: X / @metgalacrave
Nicki Minaj profimedia 0717344716 jpg

Tensiunile electorale din statul New York s-au amplificat după ce Nicki Minaj a lansat o serie de atacuri la adresa guvernatoarei Kathy Hochul pe rețeaua X, unde a descris-o drept „o femeie rea” și a susținut că aceasta va avea parte de o „cădere inevitabilă” la scrutinul care va avea loc pe 3 noiembrie, potrivit EFE, citată de Agerpres

Artista a mers mai departe cu criticile și a afirmat că Hochul „nu va scăpa de mânia lui Dumnezeu”, acuzând-o că nu a „denunţat răul când a avut ocazia” și că se înconjoară de un „anturaj rău”.

În același timp, Nicki Minaj și-a îndemnat susținătorii să voteze pentru candidatul republican la funcția de guvernator, Bruce Blakeman. Acesta s-a alăturat atacurilor la adresa actualei șefe a executivului din New York și a transmis pe X: „Nicki, am deja camioneta de mutare pregătită. E timpul să-i spunem adio celei mai slabe guvernatoare din Statele Unite”.

Implicarea artistei în campania republicană s-a accentuat în ultimele zile. La începutul săptămânii, Minaj a participat la un miting electoral al președintelui Donald Trump în Michigan, unde a făcut apel la tineri să voteze pentru candidații republicani.

Replica lui Kathy Hochul a venit rapid. În cadrul unui eveniment electoral, guvernatoarea democrată a declarat că artista „ar trebui să iasă mai mult în lume, să se deconecteze de la internet şi să nu mai meargă la mitingurile lui Trump”, despre care a spus că „îi otrăvesc mintea”

Schimbul de replici are loc cu doar câteva zile înaintea alegerilor din statul New York. Potrivit celor mai recente sondaje, Kathy Hochul pornește favorită, cu un avans estimat între 11 și 14 puncte procentuale în fața candidatului republican.

Pe lângă alegerea guvernatorului, newyorkezii sunt chemați la urne pentru desemnarea celor 26 de reprezentanți ai statului în Camera Reprezentanților, precum și pentru funcțiile de viceguvernator, procuror general și controlor financiar al statului.

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