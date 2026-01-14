Trump ridică miza pentru Groenlanda: „Orice altceva” decât controlul SUA asupra teritoriului este „inacceptabil”

Președintele american Donald Trump a reiterat, miercuri, că Statele Unite „au nevoie” de Groenlanda pentru securitatea națională și a afirmat că „orice altceva” decât controlul SUA asupra teritoriului este „inacceptabil”.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a intensificat retorica privind obţinerea controlului asupra Groenlandei, susţinând că Statele Unite „au nevoie de Groenlanda pentru scopuri de securitate naţională”.

Într-o postare pe reţelele sociale, Trump a afirmat că „NATO ar trebui să fie în fruntea demersului pentru ca noi să o obţinem” şi că „dacă nu o facem noi, o vor face Rusia sau China, iar asta nu se va întâmpla!”.

„Din punct de vedere militar, fără puterea uriaşă a Statelor Unite, mare parte din ea construită de mine în primul mandat şi pe care o duc acum la un nivel nou şi şi mai ridicat, NATO nu ar fi o forţă eficientă sau un factor de descurajare — nici pe departe! Ei ştiu asta, şi eu ştiu”, a transmis Trump.

El a adăugat: „NATO devine mult mai formidabilă şi mai eficientă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite. Orice altă variantă este inacceptabilă”.

Comentariile sale vin înainte de o întâlnire între miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei și oficiali americani, inclusiv cu vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, care are loc miercuri la Casa Albă.

În cadrul întâlnirii, cele două părți sunt așteptate să discute despre situația tensionată creată de declarațiile președintelui Donald Trump privind Groenlanda, teritoriu autonom danez.

De la revenirea la putere, Trump a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite ar putea prelua controlul asupra insulei arctice, strategică, dar slab populată. Miliardarul republican susține că dobândirea Groenlandei ar fi necesară pentru a contracara influența Rusiei și Chinei în Arctica.