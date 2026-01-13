search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Un proiect de lege pentru anexarea Groenlandei a fost depus în Congresul SUA

Reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a propus în Congres un proiect de lege care ar anexa Groenlanda și ar transforma-o într-un stat american. El numește inițiativa un pas pentru a proteja interesele strategice ale țării în Arctica, având în vedere concurența tot mai mare din partea Chinei și Rusiei.

Randy Fine, congresman republican/FOTO:X
Randy Fine, congresman republican/FOTO:X

Documentul subliniază că , în contextul escaladării luptei pentru influență în Arctica, Washingtonul își mai poate permite luxul pasivității într-o regiune unde competiția globală se intensifică rapid.

În argumentarea proiectului, Fine avertizează că Arctica a devenit un câmp de confruntare strategică, iar Statele Unite riscă să piardă avantajul în fața Chinei și Rusiei dacă nu acționează decisiv. „Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care îl putem ignora, ci un activ vital pentru securitatea națională”, afirmă congresmanul, subliniind că insula controlează rute maritime esențiale și face parte din arhitectura defensivă a SUA.

„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care îl putem ignora, ci un atu vital pentru securitatea națională. Oricine controlează Groenlanda controlează rutele maritime arctice cheie și sistemul de securitate care protejează Statele Unite. America nu își poate permite să lase acest viitor în mâinile unor regimuri care ne disprețuiesc valorile și încearcă să ne submineze securitatea”, a remarcat el.

Fine a amintit, de asemenea, declarațiile președintelui american Donald Trump și ale secretarului de stat Marco Rubio, conform cărora Arctica devine rapid un teatru cheie al competiției globale dintre țările lider. Autorul inițiativei consideră că China și Rusia își intensifică activitățile în regiune, în timp ce politicile administrației fostului șef de cabinet al Casei Albe, Joe Biden, au redus ponderea strategică a Washingtonului.

Proiectul de lege îi conferă președintelui SUA autoritatea de a lua orice măsuri necesare pentru anexarea sau achiziționarea Groenlandei. De asemenea, obligă administrația să pregătească și să prezinte Congresului un raport detaliat privind modificările necesare ale legislației federale pentru posibila adoptare a Groenlandei ca stat cu drepturi depline.

Potrivit Politico, un scenariu de ocupare militară rapidă a capitalei Nuuk este improbabil. Mult mai plauzibile sunt instrumentele politice și diplomatice prin care SUA ar putea încerca să-și extindă influența. Publicația americană vorbește chiar despre „patru pași simpli” prin care Donald Trump ar putea obține controlul asupra Groenlandei.

Legiuitorii americani planifică o vizită în Danemarca

Un grup bipartid de legiuitori americani va vizita Danemarca săptămâna aceasta, în contextul în care președintele Donald Trump amenință cu preluarea Groenlandei, o parte autonomă a regatului Danemarcei care găzduiește o bază aeriană americană.Delegația care va vizita Danemarca, va fi condusă de senatorul democrat american Chris Coons și va include senatorul republican american Thom Tillis și senatorii democrați Jeanne Shaheen și Dick Durbin, împreună cu unii membri ai Camerei Reprezentanților, a declarat luni biroul lui Coons într-un comunicat, citat de Reuters.

Legiuitorii democrați și republicani din SUA au declarat săptămâna trecută că se așteaptă ca Senatul SUA să voteze în cele din urmă o lege care să limiteze capacitatea lui Trump de a încerca să preia Groenlanda de la Danemarca, un aliat vechi al SUA.

Europa reacționează

Discuțiile despre Groenlanda au generat deja tensiuni între Washington și aliații europeni. Mai multe state din UE analizează posibilitatea consolidării prezenței militare în Arctica, ca semnal că Europa tratează cu maximă seriozitate securitatea regiunii.

Vicepremierul și ministrul apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat pentru Polskie Radio că Groenlanda este parte integrantă a Regatului Danemarcei, iar respectarea dreptului internațional rămâne o linie roșie pentru Varșovia. Polonia încearcă să evite un conflict între aliații NATO, SUA și Danemarca, și subliniază că nu există, deocamdată, planuri pentru desfășurarea imediată de trupe.

În paralel, Bloomberg notează că Marea Britanie și Germania au inițiat consultări privind creșterea contingentului militar în Groenlanda. Scopul este clar: să demonstreze administrației Trump că Europa este capabilă să-și asume costurile și responsabilitatea securității Arcticii, fără a depinde exclusiv de Washington.

Tensiunea a crescut după declarațiile lui Donald Trump din 9 ianuarie, când președintele american a reluat, într-un limbaj fără echivoc, ideea unei „înțelegeri” privind Groenlanda: „Dacă nu pe cale amiabilă, atunci altfel. Dacă SUA nu acționează, Groenlanda va fi luată de Rusia sau China.”

Pentru Statele Unite, insula are o importanță strategică critică — de la controlul rutelor maritime nordice până la sistemele de avertizare timpurie împotriva atacurilor cu rachete. Pentru Europa însă, tentativa Washingtonului de a redeschide discuția despre suveranitatea Danemarcei reprezintă un test major pentru coeziunea și credibilitatea Alianței Nord-Atlantice.

Groenlanda nu mai este doar un teritoriu înghețat la marginea lumii. A devenit un simbol al noii ordini globale — una în care forța vorbește tot mai tare, iar diplomația aleargă să o ajungă din urmă.

