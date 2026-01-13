Reacția Chinei la declarațiile venite dinspre SUA privind Groenlanda

China a reacționat luni la declarațiile venite dinspre Washington privind Groenlanda, avertizând că Statele Unite nu ar trebui să folosească alte țări drept „pretext” pentru a-și promova propriile interese strategice.

Replica Beijingului vine în contextul în care o delegație bipartizană a Congresului american urmează să se deplaseze, în cursul acestei săptămâni, la Copenhaga, pentru a-și exprima sprijinul față de Danemarca, pe fondul tensiunilor generate de discuțiile despre viitorul Groenlandei.

Întrebată la Beijing despre afirmațiile unor oficiali americani potrivit cărora Washingtonul ar trebui să „preia” Groenlanda pentru a preveni o eventuală extindere a influenței Chinei și Rusiei, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că „activitățile Chinei în Arctica au ca scop promovarea păcii, stabilității și dezvoltării durabile în regiune și se desfășoară în deplină conformitate cu dreptul internațional”. Oficialul chinez nu a oferit detalii suplimentare despre natura acestor activități.

„Drepturile și libertățile tuturor statelor de a desfășura activități în Arctica, în conformitate cu legea, trebuie respectate pe deplin”, a spus Mao Ning, fără a face referire directă la Groenlanda. „Statele Unite nu ar trebui să își urmărească propriile interese folosindu-se de alte țări ca pretext”, a adăugat ea, subliniind că Arctica vizează „interesele generale ale comunității internaționale”.

De cealaltă parte, senatorul american Chris Coons a declarat că vizita delegației la Copenhaga are rolul de a consolida relația dintre SUA și Danemarca, dar și de a transmite mesajul că „nu există o amenințare iminentă la adresa Groenlandei din partea Chinei sau a Rusiei”.

Tensiunile au fost amplificate și de poziția fermă exprimată de liderii danezi și groenlandezi. Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat că o eventuală preluare a Groenlandei de către Statele Unite ar însemna, practic, sfârșitul NATO. La rândul său, premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, alături de liderii celor patru partide reprezentate în parlamentul local, a transmis, vineri, într-o declarație comună, că viitorul Groenlandei trebuie decis exclusiv de populația sa și și-a exprimat „dorința ca disprețul Statelor Unite față de țara noastră să înceteze”.

Luni, liderul de la Nuuk a reiterat că Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei și, implicit, din NATO. „Aceasta înseamnă că securitatea și apărarea noastră aparțin NATO. Este o linie fundamentală și fermă”, a subliniat el. „Suntem o societate democratică, care ia propriile decizii, iar acțiunile noastre se bazează pe dreptul internațional și pe statul de drept.”

China și-a declarat încă din 2018 statutul de „stat aproape arctic”, într-un demers menit să îi sporească influența în regiune. Beijingul a anunțat, de asemenea, planuri pentru dezvoltarea unei „Drum al Mătăsii Polare”, parte a inițiativei globale „Belt and Road”, prin care China a creat legături economice extinse cu numeroase state din întreaga lume.