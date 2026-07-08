Trump revine la vechiul Air Force One, deși noul avion primit din Qatar a fost prezentat în urmă cu doar câteva săptămâni

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că va folosi vechiul avion Air Force One pentru deplasarea din Turcia în Marea Britanie, o decizie surprinzătoare, la doar câteva săptămâni după ce a prezentat aeronava Boeing 747 primită din partea Qatarului drept noul avion prezidențial.

Vizita în Turcia a fost prima deplasare internațională efectuată cu noua aeronavă, care fusese oferită Statelor Unite de guvernul din Qatar și modernizată de compania americană L3Harris Technologies, scrie Reuters.

Trump: „De dragul vremurilor de altădată”

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a explicat că va zbura spre baza RAF Mildenhall din Marea Britanie cu vechiul Air Force One „de dragul vremurilor de altădată”.

În același timp, noul avion va ajunge la aceeași bază militară pentru a putea fi vizitat de militarii americani staționați acolo.

Aeronava primită din Qatar a fost revopsită în culorile alese de Trump – roșu, alb, albastru închis și auriu – renunțând la designul tradițional folosit de zeci de ani pentru Air Force One.

Avionul continuă să provoace controverse

Acceptarea aeronavei oferite de Qatar a fost intens criticată în Statele Unite. Specialiștii au arătat că transformarea unui avion de lux într-o aeronavă prezidențială a necesitat modernizări complexe, inclusiv sisteme securizate de comunicații și protecție împotriva rachetelor.

Parlamentarii democrați au estimat că adaptarea aeronavei a costat peste un miliard de dolari și au ridicat semne de întrebare privind nivelul de securitate, având în vedere ritmul accelerat în care au fost realizate modificările.

Oficialii americani susțin însă că aeronava îndeplinește toate standardele necesare pentru transportul președintelui, mai scrie Reuters.

Noul Boeing 747 este folosit ca soluție temporară până la livrarea celor două aeronave prezidențiale Boeing 747-8 comandate în 2018. Programul, evaluat inițial la 3,9 miliarde de dolari, are o întârziere de aproximativ patru ani, iar livrarea este așteptată abia la mijlocul anului 2028.