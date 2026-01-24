Trump revine asupra afirmațiilor sale despre militarii NATO, care ar fi evitat frontul din Afganistan. Însă îi gratulează doar pe britanici

Donald Trump a adus un omagiu „marilor și foarte curajoșilor soldați ai Regatului Unit”, după ce declarațiile sale anterioare potrivit cărora trupele britanice ar fi stat „puțin în spatele frontului” în Afganistan au stârnit indignare în Marea Britanie.

Într-un mesaj publicat online, președintele american a subliniat legătura „de nezdruncinat” dintre armatele celor două țări și a amintit sacrificiul militarilor britanici căzuți în conflict.

„În Afganistan, 457 de soldați au murit, mulți au fost grav răniți, iar ei s-au numărat printre cei mai mari dintre toți războinicii. Legătura noastră este prea puternică pentru a fi vreodată ruptă”, a transmis Trump pe Truth Social, adăugând că armata britanică este „de neegalat, cu inimă și suflet”.

Reacția vine după ce, într-un interviu acordat presei americane, liderul de la Casa Albă a sugerat că militarii aliați, inclusiv cei britanici, ar fi evitat prima linie a frontului în Afganistan, afirmații catalogate drept „profund jignitoare” de premierul britanic Keir Starmer.

Sir Keir a declarat atunci: „Consider că remarca președintelui Trump este jignitoare și, sincer, revoltătoare, și nu mă surprinde că a rănit atât de profund pe cei dragi ai celor care au fost uciși sau răniți și, de fapt, pe întreaga țară. Dacă aș fi greșit în felul acesta sau aș fi rostit aceste cuvinte, cu siguranță mi-aș cere scuze”.

Diane Dernie, mama unui fost parașutist, Ben Parkinson, considerat cel mai grav rănit soldat britanic care a supraviețuit în Afganistan, l-a descris pe Trump ca fiind „un om infantil care încearcă să devieze atenția de la propriile sale acțiuni”, relatează Daily Mail.

Downing Street a confirmat că șeful guvernului a discutat direct cu Donald Trump, subliniind eroismul soldaților britanici și americani care au luptat „umăr la umăr” și cerând respect pentru sacrificiul lor.

Liderii politici de la Londra, veterani de război și familiile militarilor căzuți au criticat afirmațiile inițiale ale președintelui SUA. Șefa conservatorilor, Kemi Badenoch, a declarat că este „mulțumită” că Trump a recunoscut acum rolul forțelor armate britanice, precizând însă că acest lucru „nu ar fi trebuit pus niciodată sub semnul întrebării”. La rândul său, prințul Harry, care a fost de două ori în misiune în Afganistan, a vorbit despre pierderile suferite și despre datoria de a onora memoria celor care și-au dat viața.

Marea Britanie a înregistrat 457 de militari uciși în Afganistan, al doilea cel mai mare număr de victime din rândul aliaților NATO, după Statele Unite. În total, 1.160 de soldați NATO au murit în conflict.