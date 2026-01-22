Video Trump jignește țările NATO, printre care și România: „Soldații europeni au stat departe de linia întâi”. 27 de militari români au murit în misiuni în Afganistan

Donald Trump a lansat un nou atac împotriva aliaților NATO, afirmând că militarii europeni „au stat departe de linia întâi” în Afganistan, în timp ce Statele Unite au preluat majoritatea riscurilor. Declarațiile vin după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a reamintit președintelui american că țările europene au suferit pierderi semnificative în conflict, demonstrând solidaritatea lor față de SUA, notează Daily Mail.

Într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat: „Am spus mereu: vor fi acolo dacă vom avea nevoie de ei? Asta este adevărata probă, și nu sunt sigur de asta. Niciodată nu am avut nevoie de ei. Vor spune că au trimis trupe în Afganistan… și da, le-au trimis, dar au stat puțin în spate, departe de linia întâi.”

Trump a susținut că SUA „au fost foarte bune cu Europa și multe alte țări”, dar că relațiile trebuie să fie reciproce. De asemenea, el a mai precizat că alianța NATO nu ar exista fără implicarea sa și că în mandatul său a reușit să determine țările membre să contribuie mai mult la bugetul organizației.

Răspuns ferm al NATO

Mark Rutte a intervenit rapid, corectând afirmațiile președintelui american: „Pentru fiecare doi americani care au plătit prețul suprem, a existat câte un soldat dintr-o altă țară NATO care nu s-a mai întors acasă – din Olanda, din Danemarca și din alte țări.” Rutte a subliniat că Danemarca, care a pierdut 44 de soldați în Afganistan, a avut proporțional cele mai mari pierderi după SUA. Alte țări, precum Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, au înregistrat, de asemenea, numeroase victime în teatrele de operațiuni din Afganistan și Irak.

Sacrificiul militarilor români

Peste 32.000 de militari români au participat la misiuni în Afganistan timp de 19 ani. În total, 27 dintre ei și-au pierdut viața, iar 227 au fost răniți în timpul operațiunilor. Până în martie 2010, 12 militari români muriseră și peste 35 fuseseră răniți; până la 25 iunie 2010, numărul morților crescuse la 15, iar răniții la peste 53. La sfârșitul anului 2010, bilanțul era de 17 morți și peste 55 de răniți, iar până în martie 2014, 23 de militari români și-au pierdut viața în teatrele de operațiuni.

Doar în Regiunea Zabul din Afganistan au murit 9 militari, patru dintre aceștia făcând parte din Batalionul 33 Manevră.

Această statistică subliniază implicarea și sacrificiul României în efortul internațional din Afganistan.

Critici și amenințări economice

În discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a declarat că Europa „nu merge în direcția corectă” din cauza migrației în masă necontrolate și a criticat gestionarea economică a anumitor state. În același timp, el a lăudat economia americană, afirmând că inflația a fost învinsă și că granițele SUA, odată „deschise și periculoase”, sunt acum securizate.

Trump a discutat și despre Greenland, declarând că a convenit cu Rutte „cadru pentru un viitor acord” și că renunță la planul de a prelua controlul teritoriului, precum și la amenințarea de a impune taxe Marii Britanii și altor șapte țări europene.